رهبر شهید «حسین(ع) زمان ما» بود / او وابستگی احمقانه به آمریکا را از ما دور کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ایناس علوی، روزنامه‌نگار تونسی حاضر در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، با اشاره به حضور خود در این مراسم گفت: ما برای مراسم تشییع اینجا هستیم. رهبر شهید (رضوان‌الله تعالی علیه) به عنوان تکیه‌گاه، پدر و رهبر بود که غیرت، توانمندی و ابهت را یکجا داشت.

وی افزود: از او بسیار آموختیم و در مسیر او و امام حسین(ع) حرکت کردیم. امام خامنه‌ای فرمودند: «اسرائیل نباید بماند»، «آمریکا نباید بماند»، استکبار باید از میان برود و آمریکا نباید بر جهان حاکم شود. با وجود او ما مستقل شدیم و قدرت «نه» گفتن را به دست آوردیم و با آزادی و راحتی کامل، نظر خود را بیان کنیم.

این روزنامه‌نگار تونسی تصریح کرد: سید علی خامنه‌ای وابستگی احمقانه را از ما دور کرد. ما وابسته آمریکا و محور غرب بودیم که جهان را زیر سلطه خود داشت. خدا را شکر ما پیرو راه رهبری هستیم که در تمامی زندگی‌اش آرزوی شهادت داشت.

وی با اشاره به سن رهبر شهید در زمان شهادت، گفت: ایشان در آستانه ورود به سن نود سالگی بودند و این واهمه را داشتند که در بستر از دنیا بروند، اما سرنوشت شهادت، عزت و بزرگی را برای او رقم زد و پیکر ایشان با این حجم بزرگ و حضور پررنگ تشییع گردید. خدا را برای این نعمت شهادت، سپاس می‌گوییم.

علوی تأکید کرد: رهبر شهید، میراث عزتمندی و کرامت را برای ما به جای گذاشت. با وجود او آموختیم که ذلیل نباشیم و در برابر دشمن سر فرود نیاوریم.

رهبر شهید؛ حسین(ع) زمان ما

وی با اشاره به نقش رهبر شهید در تبیین واقعه کربلا برای نسل معاصر، گفت: رهبر شهید، موضوع کربلا را بر اساس وضعیت کنونی ترسیم نمود. معتقدم او حسین(ع) زمان ما است. وقتی می‌گویم او حسین زمان ما است، مقصود من تنها شیعه نیست، بلکه هر انسان شریفی در این محدوده قرار می‌گیرد. حسین(ع) نماد شرافت و انسانیت نه تنها برای شیعه بلکه برای همه است و یزید نماد پستی و ناپاکی نه تنها برای اهل سنت بلکه بالعکس است.

این روزنامه‌نگار تونسی در پایان خاطرنشان کرد: امام خامنه‌ای موضوع کربلا را در برابر چشمان ما ترسیم کرد تا فقط یک داستان نباشد. اتفاق امروز، ادامه راه کربلا در این جنگ میان حق و باطل است.

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