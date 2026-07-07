به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سید عمار الحکیم، رهبر جریان حکمت ملی عراق، در گفت‌وگو با شبکه المیادین، ضمن تأکید بر ضرورت انحصار سلاح در دست دولت، تصریح کرد که این روند به هیچ وجه به معنای تضعیف یا انحلال الحشد الشعبی نیست و در عین حال بر عمق روابط عراق و جمهوری اسلامی ایران و احترام تهران به حاکمیت عراق تأکید کرد.

الحکیم گفت: تحویل سلاح به دولت، در قانون اساسی عراق تصریح شده و مرجعیت عالیقدر دینی نیز بر آن تأکید کرده است؛ همچنین این موضوع در برنامه‌های دولت‌های عراق نیز آمده است.

رهبر جریان حکمت ملی عراق تصریح کرد: باید ساختار الحشد الشعبی بازسازی و سامان‌دهی شود تا به یک نیروی نظامی منسجم‌تر، منظم‌تر و قدرتمندتر تبدیل شود.

وی ادامه داد: پس از عبور از مرحله مبارزه با داعش، شایسته است الحشد الشعبی به یک نهاد نظامی تبدیل شود که هیچ‌گونه وابستگی به جریان‌ها و احزاب سیاسی نداشته باشد.

الحکیم تأکید کرد: الحشد الشعبی یکی از ارکان اساسی سیستم دفاعی عراق است؛ ارتش مأموریت‌های خود را دارد، پلیس فدرال نیز وظایف مشخصی بر عهده دارد و الحشد الشعبی نیز مأموریت‌های ویژه خود را ایفا می‌کند.

وی افزود: انحصار سلاح در اختیار دولت باید همزمان با حمایت بیشتر از نهاد الحشد الشعبی، نهادینه‌سازی صحیح آن و بازنگری در ساختارهای سازمانی‌اش همراه باشد.

رهبر جریان حکمت ملی عراق خاطرنشان کرد: هیچ‌گونه سخنی از کنار گذاشتن، ادغام یا انحلال الحشد الشعبی در میان نیست.

الحکیم همچنین گفت: بر اساس آنچه از افرادی که با فرستاده ویژه آمریکا دیدار کرده‌اند و نیز از تماس‌هایی که با نخست‌وزیر عراق انجام شده شنیده‌ام، این فرستاده در امور عراق مداخله‌ای نداشته است. تاکنون به من اطلاع داده نشده که ایالات متحده یا هیچ کشور دیگری از عراق خواسته باشد روابط خود را با جمهوری اسلامی ایران قطع کند.

رهبر جریان حکمت ملی عراق در ادامه با اشاره به روابط بغداد و تهران گفت: روابط عراق و ایران روابطی تاریخی، عمیق و چندبعدی است و همه خواهان آن هستند که عراق کشوری مستقل و دارای حاکمیت کامل و تصمیم‌گیری مستقل باشد.

الحکیم ادامه داد: از جمهوری اسلامی ایران و رهبران آن هرگز نشنیده‌ام که خواهان آن باشند عراق تابع آنان باشد یا در امور داخلی عراق دخالت کنند. آنچه از ایران و رهبرانش شنیده‌ام، این است که خواهان عراقی مستقل، دارای حاکمیت و برخوردار از تصمیم‌گیری مستقل هستند.

وی همچنین با اشاره به شهادت رهبر انقلاب اسلامی ایران اظهار داشت: مردم عراق همدردی گسترده‌ای با شهادت سید علی خامنه‌ای، مظلومیت ایشان و اقدام تروریستی و غافلگیرانه‌ای که منجر به شهادت ایشان شد، ابراز کرده‌اند.

رهبر جریان حکمت ملی عراق ادامه داد: مردم عراق با ملت ایران، مظلومیت آنان و امام شهید در این مراسم تشییع، اعلام همبستگی می‌کنند.

الحکیم از مردم عراق خواست با مراسم تشییع پیکر آیت‌الله خامنه‌ای همراه شوند و با حضور گسترده در آن، پیام همبستگی میان دو ملت را به نمایش بگذارند.

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