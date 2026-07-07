به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) - ابنا - نجوا رعد، نویسنده، شاعر و مدیر جمعیت «الأحیاء لإحیاء تراث المقاومة» در لبنان، در حاشیه حضور در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب در قم، در مصاحبه با خبرنگار ابنا، با تأکید بر اینکه حضور در این مراسم کمترین وظیفه در قبال این ضایعه بزرگ است، تصریح کرد: شهادت ایشان برای ما به مثابه شهادت امامی است که نایب امام زمان (عج) بودند.
وی با بیان اینکه شهدا زندهاند و امام خامنهای اکنون با شهادتشان، حضوری پررنگتر و زندهتر از همیشه در میان ما دارند، افزود: ایشان جان خود را در مسیر اعتلای اسلام ناب محمدی فدا کردند؛ راهی که از واقعه کربلا تاکنون همواره با فداکاریهای بزرگ همراه بوده است، چرا که استکبار جهانی پیوسته در تقابل با اسلام ناب قرار دارد و در این راه، حتی خانواده ایشان، از جمله دختر، همسرِ رهبر جدید و نوه کوچکشان نیز به فیض شهادت نائل آمدند.
این نویسنده و شاعر لبنانی در ادامه افزود: وظیفه اصلی ما زنان، پرورش نسلی است که با آرمانهای امام خمینی (ره) و امام شهید آشنا بوده و در مسیر ولایت حرکت کنند.
وی با اشاره به فعالیت تخصصی خود در مستندسازی تاریخ شفاهی مقاومت، خاطرنشان کرد: ما به عنوان فعالان عرصه ادبیات و فرهنگ موظفیم با نگارش حقایق، فداکاریهای صورت گرفته در این مسیر را به تصویر بکشیم تا برای نسلهای آینده ماندگار شود. رعد در پایان با استناد به فرمایش امام خمینی (ره) پیرامون دشواری فعالیتهای فرهنگی، تأکید کرد: کار در این عرصه به مراتب سختتر از عرصه نظامی است؛ زیرا در جنگ نظامی، رزمنده با کشته شدن به مقام شهادت میرسد و پیروز است، اما در جبهه فرهنگی، دستیابی به چنین جایگاهی متفاوت و دشوارتر است.
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