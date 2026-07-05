به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ زیاد نخاله، دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین، در حاشیه مراسم وداع با امام شهید آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، حضور هیئت این جنبش در این مراسم را ادای وفاداری به مسیر، آرمان‌ها و مواضع همیشگی ایشان در حمایت از ملت فلسطین و مقاومت دانست. وی با بیان اینکه مجاهدان فلسطینی برای بدرقه «رهبر شهید» در این مراسم حضور یافته‌اند، اظهار داشت: امام شهید شخصیتی برجسته بود که فلسطین را دوست داشت و ملت فلسطین نیز با عشق و احترام از او یاد می‌کند.

نخاله با اشاره به جایگاه معنوی و سیاسی امام شهید، شهادت ایشان را روزی سنگین برای امت اسلامی توصیف کرد و گفت: نشان پرافتخار شهادت بر قامت این رهبر مجاهد نشسته است. وی ابراز امیدواری کرد که خون این شهید بزرگ، مایه عزت و پیروزی مسلمانان و مجاهدان فلسطین و سراسر جهان اسلام باشد و راه مقاومت را استوارتر از گذشته ادامه دهد.

دبیرکل جنبش جهاد اسلامی در پاسخ به پرسشی درباره آینده مقاومت پس از شهادت امام خامنه‌ای، تأکید کرد که تا زمانی که اشغالگری رژیم صهیونیستی در سرزمین فلسطین ادامه داشته باشد، مقاومت نیز متوقف نخواهد شد. وی همچنین با اشاره به حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران از آرمان فلسطین، تصریح کرد که این رویکرد، ادامه همان مسیر امام خمینی(ره) و امام شهید آیت‌الله خامنه‌ای است و انقلاب اسلامی تا تحقق پیروزی نهایی، این راه را ادامه خواهد داد.

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