به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حزب مؤتلفه اسلامی با صدور بیانیه‌ای ضمن تسلیت شهادت حضرت آیت‌الله‌ العظمی امام خامنه‌ای، این ضایعه را مصیبتی بزرگ برای ملت ایران، جهان اسلام و جبهه مقاومت دانست و از عموم مردم شریف، مؤمن و انقلابی دعوت کرد با حضور گسترده و آگاهانه در مراسم تشییع پیکر مطهر آن قائد شهید، بار دیگر وفاداری خود به آرمان‌های انقلاب اسلامی، وحدت ملی و استمرار راه مقاومت را به نمایش بگذارند.

متن بیانیه‌ به این شرح است:

«إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ»

«سلام بر محرم ماه پیروزی خون بر شمشیر و سلام بر سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(ع)»

ملت شریف، مؤمن و انقلابی ایران اسلامی

امروز، تاریخ پرافتخار ملت ایران صفحه‌ای دیگر از حماسه و ایثار را ورق می‌زند. قلب تپنده انقلاب اسلامی، امروز عزادار پرچمدار جبهه مقاومت، معمار تمدن نوین اسلامی و قائد حکیم و شجاع امت، حضرت آیت‌الله‌العظمی سید علی حسینی خامنه‌ای است که پس از عمری جهاد خستگی‌ناپذیر، به شهادت رسید و به ملکوت اعلی پیوست.

این ضایعه عظیم، نه‌تنها برای ملت ایران، بلکه برای همه آزادگان جهان و مستضعفین تحت ستم، مصیبتی سنگین و جبران‌ناپذیر است. رهبر حکیمی که بیش از سه دهه سکان هدایت امت را بر عهده داشت، با مدد و عنایت الهی، شجاعت علوی و صبر حسینی، در برابر توطئه‌های استکبار جهانی، صهیونیسم بین‌الملل و ایادی داخلی ایستاد و انقلاب اسلامی را به مرحله‌ای از اقتدار، پیشرفت علمی، خودکفایی و نفوذ منطقه‌ای رساند که امروز، جهان معادلات قدرت را بر اساس آن بازتعریف می‌کند.

قائد شهید، امام خامنه‌ای (رحمة‌الله)، ادامه‌دهنده راستین راه امام خمینی کبیر (ره) بود و پس از رحلت آن امام عزیز با تبیین دقیق اندیشه‌های ناب اسلامی، تقویت جبهه مقاومت، حمایت قاطع از فلسطین، لبنان، سوریه، یمن و همه مظلومان، و هدایت هوشمندانه کشور در برابر تحریم‌های ظالمانه، الگویی بی‌بدیل از ولی‌فقیه عادل، مجاهد و رهبر حکیم و فرزانه ارائه کرد. شهادت ایشان، همچون شهادت دیگر شهدای بزرگ، نه پایان راه، بلکه آغاز فصل جدیدی از بیداری، مقاومت و پیروزی است.

ما در حزب مؤتلفه اسلامی، ضمن عرض تسلیت عمیق به محضر حضرت بقیه‌الله الاعظم (ارواحنا فداه)، بیت شریف، علمای اعلام، رزمندگان جبهه مقاومت، و آحاد ملت ایران، این مصیبت را به‌مثابه امتحانی الهی برای امت اسلامی می‌دانیم. بی‌شک، خون پاک این قائد شهید، همچون خون شهدای کربلا، بذرهایی از بیداری و ایستادگی در دل‌ها خواهد کاشت و دشمنان را بیش‌ازپیش به وحشت خواهد افکند.

ملت عزیز و قهرمان ایران

حزب مؤتلفه اسلامی ضمن گرامیداشت یاد و نام آن رهبر شهید، از عموم مردم شریف، مؤمن و قدرشناس دعوت می‌نماید با حضور پرشور، آگاهانه و گسترده خود در مراسم تشییع پیکر مطهر آن عزیز سفرکرده، بار دیگر پیوند ناگسستنی خویش با آرمان‌های انقلاب اسلامی را به نمایش بگذارند و پیام وحدت و انسجام و وفاداری و استقامت را به جهانیان مخابره نمایند.

بی‌تردید حضور شما مردم بصیر و انقلابی در این آیین باشکوه، تجدید میثاقی است با راه روشن شهیدان، استمرار مسیر عزت‌آفرین انقلاب اسلامی، نمایش قدرت و انسجام امت اسلامی، ادامه راه قائد شهید، و نیز پیامی محکم به دشمنان است که راه مقاومت ادامه دارد و ما هرگز تسلیم نخواهیم شد.

خداوند متعال، قائد شهیدمان را با شهدای کربلا محشور فرماید، روح مطهرش را با ارواح طیبه اولیاءالله هم‌نشین کند و به امت اسلامی صبر و اجر عطا نماید. «والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته»

حزب مؤتلفه اسلامی

۹ تیرماه ۱۴۰۵



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