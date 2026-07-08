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باگشت گسترده مهاجران افغانستانی از ایران و پاکستان؛ پیش‌بینی بازگشت نزدیک به ۳ میلیون نفر تا پایان سال

۱۷ تیر ۱۴۰۵ - ۱۸:۴۸
کد مطلب: 1836907
باگشت گسترده مهاجران افغانستانی از ایران و پاکستان؛ پیش‌بینی بازگشت نزدیک به ۳ میلیون نفر تا پایان سال

کمیسیون عالی رسیدگی به مشکلات مهاجرین از ورود ۱۲۷۹ شهروند افغانستانی به خاک کشور در ۲۴ ساعت گذشته خبر داد. با تداوم روند اخراج اتباع از ایران و پاکستان، سازمان ملل متحد هشدار داده است که تا پایان سال جاری میلادی، بیش از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار مهاجر دیگر نیز مجبور به بازگشت به افغانستان خواهند بود.

به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ طبق داده‌های رسمی، بازگشت اتباع افغانستان از کشورهای همسایه از طریق چهار گذرگاه اصلی «اسلام‌قلعه»، «اسپین‌بولدک»، «تورخم» و «بهرامچه» با شدت روزافزون ادامه دارد.

گزارش‌ها نشان می‌دهند که روند اخراج مهاجران نه تنها متوقف نشده، بلکه حجم بازگشت روزانه به هزاران نفر رسیده است که این موضوع مدیریت مرزی و ارائه خدمات امدادی در نقاط ورودی را با چالش‌های جدی روبرو کرده است.

آمارها و پیش‌بینی‌های سازمان ملل متحد حاکی از آن است که حجم عظیم بازگشت‌ها در ماه‌های آینده، بحران‌های انسانی، اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای را در افغانستان ایجاد خواهد کرد.

تداوم این روند، علاوه بر فشار شدید بر زیرساخت‌های موجود، نیاز به برنامه‌ریزی فوری در بخش‌های مسکن، اشتغال و خدمات اجتماعی را دوچندان می‌کند تا با بحرانِ ناشی از ورود ناگهانی این جمعیت عظیم مقابله شود.

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