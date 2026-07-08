به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ طبق داده‌های رسمی، بازگشت اتباع افغانستان از کشورهای همسایه از طریق چهار گذرگاه اصلی «اسلام‌قلعه»، «اسپین‌بولدک»، «تورخم» و «بهرامچه» با شدت روزافزون ادامه دارد.

گزارش‌ها نشان می‌دهند که روند اخراج مهاجران نه تنها متوقف نشده، بلکه حجم بازگشت روزانه به هزاران نفر رسیده است که این موضوع مدیریت مرزی و ارائه خدمات امدادی در نقاط ورودی را با چالش‌های جدی روبرو کرده است.

آمارها و پیش‌بینی‌های سازمان ملل متحد حاکی از آن است که حجم عظیم بازگشت‌ها در ماه‌های آینده، بحران‌های انسانی، اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای را در افغانستان ایجاد خواهد کرد.

تداوم این روند، علاوه بر فشار شدید بر زیرساخت‌های موجود، نیاز به برنامه‌ریزی فوری در بخش‌های مسکن، اشتغال و خدمات اجتماعی را دوچندان می‌کند تا با بحرانِ ناشی از ورود ناگهانی این جمعیت عظیم مقابله شود.

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