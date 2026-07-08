پژوهشگر دیدبان حقوق بشر: اروپا نباید با طالبان برای اخراج مهاجران افغان به توافق برسد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ فرشته عباسی، پژوهشگر مسائل جنوب آسیا در سازمان دیدهبان حقوق بشر، تأکید کرده که اتحادیه اروپا نباید با طالبان بر سر اخراج اجباری مهاجران به افغانستان به توافق برسد.
او روز چهارشنبه (۱۷ تیر) با انتشار بیانیهای هشدار داد که چنین توافقی، افراد اخراجشده را در برابر آزار، اذیت و سوءاستفاده نیروهای طالبان آسیبپذیر میکند. عباسی توضیح داد که اتحادیه اروپا نشست ۲۲ ژوئن در بروکسل را صرفاً یک «جلسه فنی» مینامد، اما طالبان آن را «دیداری تاریخی» و گامی مهم برای برقراری روابط کنسولی با کشورهای اروپایی تلقی میکنند.
به گفته این پژوهشگر، اگر اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن میخواهند سیاستشان نسبت به افغانستان قابل دفاع باشد، باید فوراً همه بازگشتهای اجباری را متوقف کنند. او اضافه کرد که اروپا باید از هرگونه تعامل با طالبان برای اعمال فشار به منظور احترام به حقوق بشر و پاسخگو کردن این گروه استفاده کند، نه برای عادیسازی اخراج اجباری به کشوری که بازگشتکنندگان در آن با خطر جدی روبهرو هستند.
عباسی با استناد به شواهد مستند تأکید کرد: «افغانستان مکان امنی برای هیچ بازگشت اجباری نیست. نیروهای امنیتی طالبان افراد بازگشته را بازداشت و شکنجه کردهاند.» او یادآوری کرد که قوانین بینالمللی صراحتاً دولتها را از بازگرداندن افراد به جایی که خطر واقعی شکنجه، آزار یا تهدید جان وجود دارد، منع میکند. مشکلات بازگشتکنندگان فقط به آزار محدود نمیشود؛ آنها با کمبود شدید منابع، سرپناه و امکانات اساسی برای بقا مواجهاند.
این کارشناس حقوق بشر از اتحادیه اروپا خواسته سیاست فعلیاش را تغییر دهد. او روابط کنونی را نشاندهنده «تناقض عمیق» دانسته است؛ اروپا از یک سو جنایات طالبان را محکوم میکند و از سوی دیگر با همان گروه برای فرستادن مردم به محیط پرخطر همکاری میکند.
گفتنی است، اتحادیه اروپا حدود دو هفته پیش در بروکسل میزبان هیئت پنجنفره طالبان به رهبری عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه آنها بود. کمیسیون اروپا اعلام کرد این نشست به درخواست کشورهای عضو برای حل «مسائل فنی» اخراج مهاجران برگزار شده، اما بلخی آن را دیدار تاریخی خواند که آغاز همکاری کنسولی است.
بسیاری از سازمانهای حقوق بشری و مهاجران افغان مقیم اروپا این سیاست را اشتباه دانسته و خواستار تجدیدنظر اساسی در آن شدهاند.
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