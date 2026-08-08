به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس آمار مرکز ملی تحقیقات علمی لبنان، در جریان حدود شش هفته نخست جنگ سال ۲۰۲۶، بیش از ۶۲ هزار واحد مسکونی آسیب دیده یا تخریب شده است که از این میان، ۲۱ هزار و ۷۰۰ واحد بهطور کامل ویران و ۴۰ هزار و ۵۰۰ واحد دیگر دچار آسیب شدهاند.
در همین مدت، شهرستانهای نبطیه، بنتجبیل، صور و مرجعیون بیشترین میزان خسارت را ثبت کردهاند. این آمار در مقایسه با جنگ سال ۲۰۲۴ قابل توجه است؛ جنگی که بنا بر دادههای مختلف، دهها هزار واحد مسکونی را تحت تأثیر قرار داد و خسارت اقتصادی آن میلیاردها دلار برآورد شد.
همچنین بر اساس گزارشهای منتشرشده، رژیم صهیونیستی نیز به بخشی از ابعاد تخریب در جنوب لبنان اذعان کرده است. وزیر جنگ این رژیم از تخریب ۱۵ تا ۲۰ هزار خانه و ویرانی حدود ۹۰ درصد ساختمانها در برخی روستاهای هدف خبر داده و مدعی شده است ۲۴ شهرک و روستا بهصورت سازمانیافته تخریب شدهاند.
شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی نیز در گزارشی با استناد به تصاویر ماهوارهای، از تخریب حدود ۱۸ هزار ساختمان در ۱۹ روستای جنوب لبنان خبر داده است؛ بهگونهای که میزان تخریب در برخی مناطق از جمله محیبیب و مروَحین به ۱۰۰ درصد رسیده و در روستاهایی مانند بلیّدا و مارونالرأس نیز حدود ۹۹ درصد اعلام شده است.
بر اساس آمار مرکز مشورتی مطالعات و مستندسازی لبنان، از ۲۶ ژوئن تا ۱۸ ژوئیه ۲۰۲۶، یعنی طی ۲۲ روز پس از امضای توافق چارچوب، ۱۲۱۲ مورد حمله و نقض در جنوب لبنان ثبت شده است که شامل حملات هوایی، توپخانهای، پرواز جنگندهها و پهپادها، بمباران، آتشزدن منازل و زمینها، تخریب ساختمانها با بولدوزر و تجهیزات مهندسی، عملیات مینروبی و انفجاری، تیراندازی مستقیم و نفوذ تانکها و خودروهای نظامی بوده است.
این گزارش مدعی است میانگین حملات در این دوره به بیش از ۱۰ مورد در روز رسیده و روند تخریب پس از توافق نیز متوقف نشده است. برآیند این دادهها نشان میدهد الگوی تخریب در جنوب لبنان در سال ۲۰۲۶ تنها به بمباران محدود نمانده و تخریب مستقیم ساختمانها، انفجار و تخریب روستاها و استفاده از تجهیزات مهندسی نیز به بخش مهمی از روند خسارتها تبدیل شده است؛ با این حال، از آنجا که روشهای آماری و بازههای زمانی منابع مختلف یکسان نیست، ارقام نهایی همچنان نیازمند راستیآزمایی و تکمیل است.
..............
پایان پیام
نظر شما