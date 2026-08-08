به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مسعود پزشکیان در صفحه شخصی خود در فضای مجازی با اشاره به سالروز بمباران اتمی شهرهای هیروشیما و ناگازاکی توسط ایالات متحده در سال ۱۹۴۵، این اقدام را یکی از بزرگ‌ترین جنایت‌ها علیه بشریت خواند.

پزشکیان در این پیام آورده است: «در سالروز بمباران اتمی آمریکا علیه هیروشیما و ناگازاکی ــ که از بزرگ‌ترین جنایت‌ها علیه بشریت به شمار می‌رود ــ کسانی که این فاجعه هولناک را محکوم می‌کنند، باید همان ذهنیتی را که امروز نیز در واشنگتن حاکم است و تهدید به نابودی ملت‌ها و تخریب زیرساخت‌های غیرنظامی می‌کند، محکوم کنند.»

رئیس‌جمهور در پایان این پیام با تاکید بر ضرورت عبرت‌گیری از تاریخ، عبارت «هرگز دوباره» را به عنوان شعار پایانی خود در محکومیت این گونه اقدامات و تهدیدات تکرار کرد.



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