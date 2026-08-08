وظیفه مسئولان حمایت از خانواده های خبرنگاران است

حجت الاسلام والمسلمین سید محی الدین طاهری در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع)ـابنا در فارس، با اشاره به اینکیه روز خبرنگار، فقط یک مناسبت تقویمی نیست؛ یادآوری رسالتی است که با بیداری، صداقت و رنجِ پنهان معنا پیدا میکند، اظهار کرد: خبرنگار، پیش از آنکه قلم به دست بگیرد، دلش را وقف حقیقت میکند و همین وقفِ دل، او را در صف اول دفاع از آگاهی مردم قرار میدهد.
وی در ادامه اضافه کرد: به همه خبرنگاران عزیز، بهویژه خبرنگاران پرتلاش شیراز، صمیمانه تبریک میگویم. شما در روزهایی که جامعه زیر فشار دغدغهها، شایعات و بیاطمینانی قرار میگیرد، چراغی هستید که مسیر را روشن نگه میدارد. این روشنایی، هزینه دارد؛ هزینهای که اغلب نه در دفتر رسانه، بلکه در خانههای شما پرداخت میشود.
تولیت آستان مقدس سیدعلاالدین حسین(ع) عنوان کرد: فرزندان خبرنگاران، قهرمانان خاموش این عرصهاند. آنها شبهایی را بدون حضور پدر یا مادر میگذرانند، اضطراب مأموریتهای سخت را تحمل میکنند و گاهی سهمشان از والدین، فقط یک تماس کوتاه در میانه یک بحران خبری است.
وی خاطرنشان کرد: از همینجا خطاب به مسئولان استان و کشور میگویم: حمایت از خبرنگار، فقط حمایت از یک فرد نیست؛ حمایت از خانوادهای است که بار سنگین این رسالت را به دوش میکشد. رسیدگی به دغدغههای آموزشی، رفاهی و امنیت شغلی خبرنگاران باید جدیتر، عملیتر و بیواسطهتر دنبال شود.
حجت الاسلام والمسلمین طاهری تصریح کرد: در آستان مقدس حضرت سیدعلاءالدین حسین(ع)، همواره دعاگوی شما هستیم و باور داریم که جامعهای که حرمت قلم را نگه دارد، حرمت انسان را نیز پاس خواهد داشت. امید که خداوند به قلمهایتان برکت دهد و به دلهایتان آرامش؛ و مسئولان نیز در کنار شما و خانوادههایتان، نه در شعار، بلکه در عمل بایستند.
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