استقامت مؤمنان رمز نزول رحمت الهی است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام و المسلمین محمد سعیدی آریا در مراسم قبل از نماز ظهر و عصر حرم بانوی کرامت با اشاره به حدیثی از پیامبر اکرم صلیاللهعلیهوآله، اظهار داشت: رسول خدا فرمودند هرگاه خدا برای قومی خیر بخواهد، فقهای آنان را زیاد و جاهلانشان را کم میکند. اما اگر برای قومی شر بخواهد، جاهلان زیاد و فقیهان کم میشوند. امروز ملت ایران با حضور در صحنههای تشییع و وداع با رهبر شهید نشان داد که خیر الهی شامل حال این امت شده است و پای کار ولایت و دین خود ایستاده است.
وی افزود: قرآن کریم میفرماید که یهودیان با وجود شناخت کامل پیامبر(ص)، به او ایمان نیاوردند و حق را کتمان کردند. این نشان میدهد که برخی افراد، حتی با دیدن معجزات و شناخت کامل حق، باز هم بر مدار باطل حرکت میکنند. شیاطین نیز به اولیای خود وحی میکنند تا ایمان مؤمنان را به شک و تردید تبدیل کنند؛ اما کسانی که استقامت دارند و پای کار دین خود ایستادهاند مشمول نزول ملائکه و رحمت الهی میشوند.
سخنران حرم مطهر با اشاره به آیه شریفه «إِنَّ الَّذِینَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَیْهِمُ الْمَلَائِکَةُ»، خاطرنشان کرد: استقامت، شرط نزول رحمت الهی است. کسانی که پس از ایمان، استقامت کنند، فرشتگان بر آنان نازل میشوند و آنان را بشارت میدهند. امروز ملت ایران با حضور در مراسم تشییع و وداع با پیکر مطهر رهبر شهید مصداق بارز این استقامت است.
حجت الاسلام سعیدی آریا با اشاره به آیه شریفه «وَإِنَّ الْبَاطِلَ کَانَ زَهُوقًا»، تصریح کرد: باطل ذاتاً از بینرفتنی است و حق پایدار خواهد ماند. امروز نیز خون رهبر شهید، همانند خون اباعبدالله الحسین، طومار استکبار را در هم خواهد پیچید. دشمنان با تبلیغات خود تلاش کردند چهره رهبر شهید را مخدوش کنند، اما خداوند آنان را رسوا ساخت و ما با استقامت و پایمردی، به فضل الهی پیروز خواهیم شد.
وی در پایان گفت: امام خمینی(ره) در مسیر تبعید به تهران، وقتی یقین کردند که ممکن است به شهادت برسند و سپس وقتی فهمیدند که زنده خواهند ماند، فرمودند که هیچ تغییر و تزلزلی در وجودشان رخ نداد. این همان «نَفْسٌ مُطْمَئِنَّةٌ» است که از بزرگ دیدن خدا و کوچک دیدن غیر او حاصل میشود. رمز صلابت رهبر شهید نیز در همین توکل به خدا و اعتماد به او بود.
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