به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نخستین جلسات محاکمه فرقه‌ای که توسط رئیس قوه قضائیه، حمد بن عیسی آل خلیفه، اداره و نظارت می‌شود، روز یکشنبه آغاز شد؛ جایی که او به همراه دولت و دستگاه‌های افراطی‌اش، محاکمه مذهب شیعه را آغاز کرده است.

پادشاه از چندین هفته پیش، به همراه گروهی از افراطی‌ها و قاتلانی که سال‌هاست به دست‌های خونینشان در جنایات انسانی و فرقه‌ای شناخته می‌شوند، در حال اجرای بزرگترین محاکمه فرقه‌ای در تاریخ برای یک مذهب اسلامی است؛ اقدامی بی‌سابقه که توسط تندروترین فرقه‌گرایان بحرین انجام می‌شود.

این محاکمه بیش از آنکه محاکمه افراد باشد، محاکمه دین، عقیده، شعائر و اصول و فروع دینی است؛ چرا که پادشاه، حمد بن عیسی، کل مذهب شیعه را در جایگاه اتهام و تحت تعقیب قرار داده است.

پادشاه بار دیگر دندان‌های خود را نشان می‌دهد تا بار دیگر به جهان بگوید زمانی که ۳۸ مسجد را ویران کرد، ۲۰۰ حسینیه را آتش زد، تخریب کرد و با آن‌ها بازی کرد، بیش از ۲۵۰ شهروند شیعه را کشت، به خانه‌های بیش از ۱۰ هزار نفر یورش برد، بیش از ۲۲ هزار نفر را بازداشت کرد و بیش از ۸۵ درصد مناطق و روستاهای بحرین را در مدت اخیر محاصره کرد و در آن‌ها آشوب به پا کرد، تمام آن جنایات چیزی جز یک پروژه فرقه‌ای نبود؛ و امروز او پروژه‌اش را تکمیل می‌کند که در آن از تمام مرزهای منطق و عقل فراتر رفته است، آن هم پس از آنکه در سال‌های گذشته فجایع بی‌شماری مرتکب شده است.

حمد بن عیسی آل خلیفه و مأموران دست‌نشانده‌اش گمان می‌کنند که با این کار کینه‌اش فروکش خواهد کرد و شعله خشم و نفرت را در قلب‌ها خاموش خواهند کرد، اما او در توهم است و مانند همیشه شکست خواهد خورد؛ روزها ثابت خواهند کرد که فرزندان بحرین (شیعه و سنی) بسیار قوی‌تر، استوارتر و بزرگ‌تر از کینه‌های «بدری» و «حنینی» آن‌ها هستند، و او بار دیگر در لجن‌زار نفرت، کینه و شکست سقوط خواهد کرد و همراه با نظام و دولت خود، مطرود و منفور باقی خواهد ماند و تمام اسناد وفاداری که از روی اجبار نوشته شده‌اند، به وبالی بر سر او و مأمورانش تبدیل خواهند شد که گودالی بزرگ برای او حفر کرده‌اند و هرگز از آن خارج نخواهند شد.

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