پروژه حذف هویت شیعی در بحرین در حال اجراست

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ پایگاه خبری «مرآة البحرین» در گزارشی با اشاره به تازهترین اقدامات رژیم آل خلیفه علیه شیعیان بحرین، اعلام کرد: نابودی هویت اصیل شیعی در بحرین، اتهامی نیست که به نظام حاکم وارد شود، بلکه پروژهای خطرناک است که بیدرنگ در حال اجراست. این واقعیتی است که فرزندان این طایفه به دلیل گامهای پیاپی و بسیار سریع که روزانه توسط قدرت حاکم برداشته میشود، تجربه میکنند.
لغو مجلس اوقاف جعفری و ادغام تحت سلطه دولت
در تازهترین اقداماتی که مستقیماً توسط حمد بن عیسی، پادشاه بحرین، انجام شده، مجلسین اوقاف سنی و جعفری و ادارات مربوط به آنها لغو و مجلسی برای اوقاف به ریاست وزیر تأسیس شد.
این اقدام را نمیتوان از زنجیره تصمیماتی که اخیراً طایفه شیعه و امور آن را هدف قرار داده، جدا کرد؛ محاصره فرزندانشان، متهم کردن آنها به خیانت و هتک حیثیت، سلب تابعیتشان، پیگرد عقیدتی مذهبیشان، زندانی کردن علمای برجستهشان، و محروم کردنشان از انجام شعائری که دهها سال در بحرین سابقه دارد.
شاید خطرناکترین جنبه این تصمیم، نه بُعد اداری یا سازمانی آن، چنانکه دولت تلاش میکند آن را توجیه کند، بلکه نمادگرایی عمیق سیاسی و مذهبی آن است. هنگامی که مدیریت اوقاف جعفری از محیط طبیعی خود سلب و تحت سلطه مستقیم دولت و وزیری وابسته به قوه مجریه قرار میگیرد، پیام روشن میشود: هیچ استقلالی برای هیچ امر شیعی وجود ندارد، حتی در پروندههایی که بیشترین ارتباط را با عقیده و خصوصیت دینی دارند.
این دگرگونی را نمیتوان جز در چارچوب پروژهای یکپارچه که به دنبال بازسازی بحرین مطابق با یک قالب سیاسی و فرقهای مشخص است، تفسیر کرد؛ قالبی که در آن طایفه شیعه صرفاً یک گروه تحت نظارت و محاصره باشد، نه شریکی اصیل در وطن.
فشار دائمی بر شیعیان بحرین
سالهاست که شیعه بحرینی تحت فشاری دائمی زندگی میکند؛ اگر نظرش را بیان کند، به خیانت متهم میشود؛ اگر به عقیده و مناسکش پایبند باشد، تحت نظارت قرار میگیرد و اگر خواستار حقوق مدنی و سیاسیاش باشد، هدف پیگرد و بدنامی قرار میگیرد. امروز، هدف قرار دادن اوقاف تأیید میکند که پروژه وارد مرحلهای روشنتر شده است که عنوان آن کنترل کامل بر امور دینی شیعه و سلب هرگونه توانایی مستقل برای اداره آن است.
برخی معتقدند که دولت سطح تنش علیه این طایفه را افزایش خواهد داد و به تصمیمات پیشین بسنده نخواهد کرد. خطرناکترین سناریو، هدف قرار دادن مراسم عاشورای آینده است. دولت تلاش خواهد کرد از تصویر عاشورایی که شیعیان هر ساله در نقشه مناسبتهای کشورهای اسلامی تجسم میبخشند، خلاص شود.
ترس از تشدید دخالت از طریق تنگ کردن حلقه بر خروج دستههای عزاداری حسینی (همانطور که معمولاً در مسیرهای شناخته شده خارج از حسینیهها اتفاق میافتد) و خفه کردن احیاءهای بزرگ مردمی، افزایش مییابد.
بنابراین، امروز دیگر سؤال این نیست که آیا جنگی علیه موجودیت شیعه در بحرین وجود دارد یا خیر، بلکه این است که قدرت حاکم تا کجا میتواند در این مسیر که به سوی تشدید بیشتر تنش باز است، پیش برود؟
