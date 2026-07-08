به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ بر اساس گزارش روزنامه ۸ صبح، همزمان با اوجگیری گرمای تابستان در استان هرات، قطعیهای مکرر آب و برق به یکی از مهمترین مشکلات شهروندان این استان تبدیل شده است.
به نقل از روزنامه ۸ صبح، شماری از ساکنان هرات میگویند که با افزایش دمای هوا به بیش از ۴۰ درجه سانتیگراد، آب و برق در ساعات مختلف روز بهطور مکرر قطع میشود و این موضوع زندگی روزمره آنان را با چالشهای جدی روبهرو کرده است.
به گفته شهروندان، گرمای شدید همراه با قطعی برق، امکان استفاده از وسایل سرمایشی را محدود کرده و شرایط را بهویژه برای کودکان، سالمندان و بیماران دشوار ساخته است.
ساکنان هرات همچنین تأکید میکنند که ادامه این وضعیت، فعالیتهای تجاری و کسبوکارها را نیز تحت تأثیر قرار داده و موجب زیان اقتصادی شده است.
به گفته مردم، قطعی آب و برق در فصل تابستان به مشکلی تکراری تبدیل شده و هر سال با افزایش دمای هوا شدت میگیرد.
آنان از مسئولان حکومت سرپرست افغانستان خواستهاند برای تأمین پایدار آب و برق و رفع این مشکل، اقدامات مؤثر و فوری انجام دهند.
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