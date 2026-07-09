به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ فقیه عالیقدر حضرت آیت‌الله حاج شیخ محسن فقیهی دام ظله، در پیامی خطاب به ملت بزرگ عراق، از حضور بی‌نظیر آنها در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید و عظیم الشأن حضرت آیت‌الله العظمی شهید خامنه‌ای قدس سره، تقدیر و تشکر کردند.

ترجمه فارسی پیام به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

خداوند حکیم فرمود: "إِنَّ ٱلَّذِینَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّـالحَاتِ سَیَجعَلُ لَهُمُ ٱلرَّحمانُ وُدࣰّا"؛ بی‌گمان کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند، خدای رحمان برای آنان در قلوب مردم، محبّت و دوستی قرار خواهد داد.»

ملّت بزرگ و شریف عراق، ملت ایمان، وفاداری و جوانمردی

سلام و رحمت خدا بر شما باد

خداوند متعال این توفیق را نصیب کرد که در میان شما و در مراسم باشکوه تشییع آن رهبر شهید حضور داشته باشم؛ کسی که در وجدان امت، نماد جهاد، پایداری و آزادی بود.

ای مردم عزیز عراق!

شما بار دیگر ثابت کردید که اهل وفا نسبت به اهل حقّ هستید و هنگامی که در کنار مظلوم می‌ایستید، در حقیقت در کنار یک اصل الهیِ ریشه‌دار در جان‌های خود ایستاده‌اید. تشییع باشکوه شما برای آن مجاهد بزرگ، تصویری روشن از وحدت اسلامی و تجسّمی زنده از برادری ایمانی بود؛ برادری‌ای که میان اهل ایمان، فراتر از مرزهای وطن و قومیت، آنان را بر محور حق و عدالت گرد می‌آورد.

این حضور میلیونیِ عظیم که طیف‌های گوناگون ملت عراق —از علما و فضلا، بزرگان عشایر، جوانان غیور و زنان صبور—در آن شرکت داشتند، پیامی آشکار به جهان بود که عراق، سرزمین وفاداری است و مردم آن هرگز کسی را که پرچم کرامت و آزادی را برافراشته و در کنار آنان ایستاده است، فراموش نمی‌کنند.

من از اعماق قلب از مرجعیت عالی شیعه در نجف اشرف—که همواره و همچنان، ستون استوار امنیت و هدایت امت است—و از حوزه علمیه بزرگ نجف، و از همه جریان‌های سیاسی و ملی که در این تشییع تاریخی نقش‌آفرینی کردند، سپاسگزاری می‌کنم؛ خداوند به‌خاطر این موضع شریف، بهترین پاداش‌ها را نصیب آنان گرداند.

این تشییع عظیم همچنین نشان داد که اگر شرایط در دیگر کشورهای اسلامی—چون هند و پاکستان و غیر آن—فراهم می‌شد، میلیون‌ها نفر در آن کشورها نیز برای بدرقه این شهید بزرگوار حضور می‌یافتند؛ زیرا روح آزادی‌خواهی و استقلال‌طلبی که رهبر شهید نماینده آن بود، روحی فراتر از مرزهاست که دل هر انسان آزاده‌ای را در جهان مخاطب قرار می‌دهد.

از خداوند متعال مسئلت دارم که این حادثه بزرگ را سرآغاز خیر، وحدت و عزّت برای امت اسلامی قرار دهد؛ روزبه‌روز بر رفعت، قدرت و استواری عراق و ایران بیفزاید؛ ملت‌های دو کشور را از هر گزندی حفظ کند؛ و برای همه مسلمانان آینده‌ای رقم زند که شایسته فداکاری‌ها، صبر و پایداری آنان باشد.

والحمدُ للهِ ربِّ العالمین. والسلام علیکم جمیعا و رحمة الله وبرکاته.

محسن فقیهی

۲۴ محرم الحرام ۱۴۴۸

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