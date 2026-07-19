لبیکِ حماسی کتائب سیدالشهداء به رهبر انقلاب: مرزهای ایران، خط قرمز امنیت ماست

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در پی انتشار بیاناتِ روشنگرِ حضرت آیتالله العظمی خامنهای (مدظلهالعالی) در قدردانی از حماسهآفرینیِ مردم و مجاهدانِ غیور عراق در مراسم تشییعِ پیکرِ رهبرِ شهید، دفترِ «مقاومت اسلامی کتائب سیدالشهدا (ع)» در جمهوری اسلامی ایران با صدور بیانیهای رسمی، ضمنِ ارسالِ این متن به محضرِ رهبرِ معظمِ انقلاب، آن را جهتِ انتشار در اختیارِ رسانهها قرار داد.
متن بیانیه بدین شرح است:
بسماللهالرحمنالرحیم
محضر مبارک حضرت آیتالله العظمی خامنهای (دامت برکاته) رهبر معظم انقلاب اسلامی
با اهدای سلام و تحیات وافره؛
بیاناتِ راهگشا و الطاف کریمانهی حضرتعالی در تکریم گروههای مقاومت و ملتِ شریف عراق، موجی از غرور و سرافرازی را در میان مجاهدانِ «مقاومت اسلامی کتائب سیدالشهدا (ع)» پدید آورد. بدینوسیله، مراتب سپاس و امتنانِ عمیق خود را از این پیامِ عزتبخش ابراز داشته و آمادگیِ کاملِ خود را برای صیانت از کیانِ اسلام اعلام میداریم.
آنچه در مراسم تشییع پیکر مرجع عالیقدر و امام امت به ظهور رسید، تجدید عهدی بود در پاسداشتِ محبتهای پدرانه آن شخصیتِ فرزانه؛ او که در راه یاریِ مجاهدان و حراست از حریم دین و مذهب، هرگز کوتاهی نکرد و با بذل جان خویش، چراغ راهِ مقاومت را فروزان نگاه داشت.
ما بر همان میثاقی که با پدرِ بزرگوارتان بستیم، استواریم و در مسیرِ دفاع از اسلام، گوشبهفرمانِ اشاراتِ حضرتعالی، جهتِ رویارویی با دشمنان، آمادهی ورود به میدانِ جهاد هستیم.عراق، سرزمینِ اجدادِ طاهرینِ شما و مأمنِ ائمهی اطهار (علیهمالسلام) است.
با صدای رسا اعلام میداریم که هرگز به بدخواهان و فتنهانگیزانی که در پیِ تعرض به این حریمِ مقدساند، اجازهی کوچکترین جسارتی را نخواهیم داد؛ مرزهای ما خطِ قرمزِ امنیتِ جمهوری اسلامی ایران است. اگر دشمنان با سیاستِ ارعاب و فشار در پیِ خلعِ سلاحِ ما و مخدوش ساختنِ شرفِ مقاومتاند، سخت در اشتباهند؛ چرا که این سلاح در دستانِ ما، امانتی الهی از جانبِ امام مهدی (عج) است که هرگز در برابرِ خصم، زمین نهاده نخواهد شد.
دشمنانِ صهیونیست و آمریکایی، قدرتِ ایمانِ ما را بهخوبی آزمودهاند. تاریخِ نبردهای ما، گواهانی صادق بر شکستِ هیمنهی پوشالیِ آنان در منطقه است؛ هیهات که به خیالاتِ خامِ خود در عراق دست یازند.ما در این طریقِ مقدس، بر سرِ عهدِ خویش پایدار مانده و در راهِ اعتلای کلمهالله و دفاع از کیانِ اسلام، از هیچ بذلِ مجاهدتی دریغ نخواهیم ورزید.
والسلام علی من اتبع الهدی
دفترِ «مقاومت اسلامی کتائب سیدالشهدا (ع)» در جمهوری اسلامی ایران
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