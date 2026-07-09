به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رام امانوئل، شهردار سابق شیکاگو و چهره سرشناس حزب دموکرات آمریکا که انتظار می‌رود یکی از گزینه‌های این حزب برای ریاست‌جمهوری ۲۰۲۸ باشد، در سخنرانی خود در دانشگاه تل‌آویو، به اسرائیلی‌ها درباره کاهش حمایت جهانی از این رژیم هشدار داد.

سخنرانی امانوئل که روز چهارشنبه ایراد شد، حاوی انتقادهای بسیار تند و صریحی علیه «بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی بود. او خطاب به اسرائیلی‌ها گفت: «شما اروپا را که بزرگ‌ترین شریک اقتصادی و بازارتان بود، از دست داده‌اید. دانشمندان شما با خطر حذف از کنفرانس‌های بین‌المللی و شبکه‌های پژوهشی مواجه هستند. هنرمندان و دانشگاهیان شما از نمایشگاه‌ها و نشست‌ها کنار گذاشته می‌شوند.»

امانوئل اضافه کرد: «در سال ۲۰۲۲، ۵۵ درصد از آمریکایی‌ها دیدگاه مثبتی به اسرائیل داشتند. امروز این رقم ۳۷ درصد است و همچنان در حال کاهش است؛ و این آمار در میان جوانان آمریکا و اروپا حتی از این هم پایین‌تر است.

شهردار سابق شیکاگو با لحنی تند افزود: «تنها دستاورد دیپلماتیکی که در سه سال گذشته به دست آورده‌اید، «سومالی‌لند» است. شما آمریکا را باختید، اروپا را از دست دادید و در عوض سومالی‌لند را به دست آوردید. عجب معامله‌ای!»

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