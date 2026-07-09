به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رسانه‌های روسیه روز پنجشنبه ضمن انتشار گزارش‌های متعدد از آیین تشییع باشکوه پیکر آیت‌الله سید علی خامنه‌ای در مشهد مقدس، به بازنشر زندگینامه این رهبر شهید انقلاب اسلامی پرداختند.

خبرنگار ریانووستی گزارش داد: ده‌ها هزار نفر در نزدیکی حرم مطهر امام رضا(ع) در شهر مشهد ایران با وجود حملات هوایی اخیر آمریکا برای شرکت در آیین تشییع و خاکسپاری آیت‌الله خامنه‌ای گرد هم آمدند. شرکت‌کنندگان در این آیین ضمن در دست داشتن پرچم‌های ملی و تصاویر رهبر شهید خود، شعارهای مذهبی سر دادند.

شبکه راشاتودی نیز به نقل از یکی از شهروندان حاضر در آیین تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی نوشت: «من آمدم، چون احساس وظیفه می‌کنم؛ با وجود وضعیت کنونی، نمی‌توانم از ادای احترام به رهبری که جان خود را برای خدمت به میهنش فدا کرد، خودداری کنم.»

خبرگزاری تاس نیز به نقل از مقامات ایرانی گزارش داد که دست‌کم چهار هزار و ۷۰۰ زائر خارجی از ۲۷ کشور برای شرکت در مراسم تشییع پیکر آیت‌الله علی خامنه‌ای به مشهد آمده‌اند. خبرنگار این رسانه روسیه نوشت: شهروندان ایران از شب قبل در حرم مطهر امام رضا(ع) حضور یافته بودند تا فرصتی برای وداع آخر با آیت‌الله خامنه‌ای داشته باشند.

تاس در ادامه نوشت: زائران ایرانی خواستار انتقام سریع از عاملان شهادت آیت‌الله خامنه‌ای هستند. این رسانه روس به نقل از یک شهروند ایرانی نیز نوشت: طبق آموزه‌های آیت‌الله خامنه‌ای، همه ملت‌های خاورمیانه باید در مبارزه علیه اسرائیل و ایالات متحده متحد شوند.

تارنمای روسی «اکسپرت» نیز در تحلیل ابعاد گسترده آیین‌های وداع و تشییع آیت‌الله خامنه‌ای، این موضوع را همراه با مخابره این پیام دانست که ایران نه تنها در درگیری با آمریکا و اسرائیل شکست نخورده، بلکه قوی‌تر نیز شده است.

کریل سمنوف، کارشناس شورای امور بین‌الملل روسیه، درباره برگزاری آیین وداع مقامات خارجی با رهبر شهید انقلاب اسلامی به این پایگاه خبری روس گفت: شمار زیادی از کشورها از جمله برخی شرکای خاورمیانه‌ای آمریکا همانند عربستان و قطر، با وجود تلاش‌های پشت پرده دولت دونالد ترامپ، دعوت تهران را رد نکردند.

گریگوری لوکیانوف، پژوهشگر مرکز مطالعات عربی و اسلامی در موسسه شرق‌شناسی آکادمی علوم روسیه نیز گفت: برای کشورهای حوزه خلیج فارس، شرکت در مراسم وداع با آیت‌الله علی خامنه‌ای راهی مهم برای ایجاد و برای برخی دیگر از آنها، تنظیم مجدد روابط با ایران تلقی می‌شد. مقیاس گسترده رویدادهای وداع و تشییع رهبر شهید برای نشان دادن این است که ایران از زمان درگیری با ایالات متحده و اسرائیل تنها قوی‌تر شده است؛ این رویدادها همچنین مشروعیت مقاومت و ارتباط حاکمیت و مردم را یادآوری می‌کند.

نیکولای سوخوف، پژوهشگر برجسته مرکز مطالعات خاورمیانه در موسسه اقتصاد جهانی و روابط بین‌الملل (پریماکوف) آکادمی علوم روسیه نیز گفت: مقامات ایرانی موفق شدند راهپیمایی‌های چند میلیونی را سازماندهی، امنیت را تضمین و رویدادهایی را بدون نشانه‌های بی‌ثباتی برگزار کنند؛ این وضعیت نشان‌دهنده تداوم حیات نظام سیاسی ایران همزمان با تداوم سیاست خصمانه واشنگتن علیه تهران است و این وضعیت، یک پیام مهم در عرصه سیاست خارجی را به جهان مخابره می‌کند.

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