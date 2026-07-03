مراسم تشییع رهبر شهید، پیامی از اقتدار و انسجام ایران به آمریکا و جهان است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شبکه خبری سیانان در گزارشی مفصل درباره مراسم بدرقه و تشییع رهبر شهید انقلاب نوشت: چهار ماه پس از شهادت آیتالله علی خامنهای در آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، مراسم تشییع و بزرگداشت او در قالب آیینی یکهفتهای در پنج شهر و دو کشور برگزار میشود؛ مراسمی که انتظار میرود میلیونها نفر در آن شرکت کنند.
این گزارش افزود: این مراسم همزمان با دویست و پنجاهمین سالگرد استقلال آمریکا برگزار میشود و به نظر میرسد حامل پیامی برای آمریکا نیز باشد. مقامهای ایرانی اعلام کردهاند یکی از بزرگترین عملیاتهای لجستیکی تاریخ جمهوری اسلامی را برای این مراسم آغاز کردهاند. کارمندان دولت، دانشگاهها، اتحادیههای کارگری، آتشنشانان، نیروهای نظامی، امدادگران و حتی هیئتهای مذهبی برای سازماندهی مراسم و مدیریت میلیونها زائری که از شهرهای مختلف ایران و عراق راهی این آیین خواهند شد، بسیج شدهاند. مقامهای عراقی نیز از حضور میلیونها عزادار در این کشور خبر دادهاند.
تبدیل رهبر شهید به نماد مقاومت
سیانان افزود: هدف از این مراسم، ارسال پیامی به جهان و دشمنان جمهوری اسلامی ایران است که نظام نهتنها از جنگی موجودیتی جان سالم به در برده، بلکه رهبر شهید خود را به نمادی از مقاومت و پایداری تبدیل خواهد کرد.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس و رئیس هیئت مذاکرهکننده ایران با آمریکا، در پیامی نوشت: «باید فریاد خون ملت را به گوش جهان برسانیم تا همه بدانند ملت شریف ایران در برابر ظلم سکوت نمیکند و خون امام خود ( آیت الله خامنهای) را فراموش نخواهد کرد.» او این مراسم را «حماسهای» دانست که عظمت روح ملت ایران را به نمایش خواهد گذاشت.
در ادامه این گزارش آمده است: زمانبندی این مراسم نیز حامل پیامهای نمادین است. پیکر آیتالله خامنهای قرار است همزمان با دویست و پنجاهمین سالگرد استقلال آمریکا برای وداع عمومی در معرض دید قرار گیرد و بخش دیگری از مراسم نیز با یکی از مناسبتهای مهم شیعی همزمان شده است. تمام این آیینها در ماه محرم برگزار میشود؛ ماهی که در فرهنگ شیعه با سوگواری، شهادت و قیام امام حسین(ع) پیوند خورده است.
افزایش قدرت رهبر شهید پس از شهادت
«سینا توسی»، پژوهشگر ارشد مرکز سیاست بینالملل، به سیانان گفت: ترور خامنهای از نظر نمادین او را بسیار قدرتمندتر از دوران حیاتش کرده است. اکنون او بهعنوان یک مرجع دینی شهید، مشابه شخصیتهای مقدس شیعه که به شهادت رسیدند، معرفی میشود.
این گزارش افزود: حفاظت از پیکر رهبر پیشین، مدیریت میلیونها عزادار، پذیرایی از هیئتهای خارجی و برگزاری مراسم در پنج شهر و دو کشور، به یکی از بزرگترین عملیاتهای امنیتی جمهوری اسلامی تبدیل شده است.
نخستین مراسم نمایش عمومی پیکر آیت الله العظمی خامنهای ساعت ۶ صبح شنبه در مصلای امام خمینی تهران برگزار میشود. برای مقابله با گرمای شدید تابستان، آتشنشانی بیش از شش هزار آبپاش در محل نصب کرده است.
فرودگاههای داخلی و بینالمللی تهران در روزهای مراسم تعطیل خواهند بود و در شهرهایی که پیکر آیتالله خامنهای از آنها عبور میکند، تعطیلی عمومی اعلام شده است. همچنین بزرگترین طرح ترافیکی تاریخ تهران اجرا میشود؛ خودروهای شخصی از محدوده مراسم منع شده و بیش از ۷۰۰ پارکینگ برای مدیریت جمعیت آماده شده است.
در ادامه گزارش سیانان میخوانیم: جمعیت هلالاحمر از آمادهسازی تهران و دیگر شهرهای میزبان خبر داده است. بر اساس گزارش رسانههای ایران، ۲۵۰۰ آمبولانس، ۲۱ بالگرد، ۱۰۰ پهپاد، هزاران نیروی امدادی، بیش از ۲۰ بیمارستان، ۵۰۰ هزار لیتر سرم و ۲۰ هزار کلاس درس برای مدیریت مراسم آماده شدهاند.
دولت همچنین از مردم خواسته است خانههای خود را برای اسکان زائران در تهران، قم و مشهد در اختیار عزاداران قرار دهند. علاوه بر این، مساجد، سالنهای ورزشی، پارکها و مراکز فرهنگی نیز برای اسکان میلیونها شرکتکننده آماده شدهاند.
سیانان با بیان اینکه این مراسم نمایش قدرت جمهوری اسلامی ایران است، افزود: در سومین روز مراسم، تشییع پیکر از شرق تهران به سمت غرب پایتخت انجام میشود. سپس پیکر برای ادامه مراسم به قم منتقل و از آنجا به شهرهای نجف و کربلا در عراق انتقال خواهد یافت و در نهایت برای خاکسپاری به حرم امام رضا(ع) در مشهد، زادگاه آیتالله خامنهای، منتقل میشود.
پیام فراملی تشییع در عراق
انتقال پیکر به عراق، از نگاه تحلیلگران، نمادی از تصویری است که جمهوری اسلامی از خود بهعنوان یک نیروی فراملی و انقلابی ارائه میدهد؛ پیامی که پس از سالها گسترش نفوذ منطقهای، اکنون بیش از گذشته بر آن تأکید میشود.
سینا توسی میگوید: «نفوذ مذهبی آیتالله خامنهای به عراق، پاکستان، بحرین و دیگر جوامع شیعه گسترش یافته بود؛ به همین دلیل برگزاری مراسم در نجف و کربلا اهمیت زیادی دارد و این رویداد را از یک مراسم صرفاً ایرانی به یک مراسم فراملی تبدیل میکند.»
مقامهای ایرانی شمار شرکتکنندگان را بین ۴ تا ۱۵ میلیون نفر برآورد کردهاند؛ رقمی که در صورت تحقق، این مراسم را به بزرگترین تشییعجنازه تاریخ معاصر تبدیل خواهد کرد. همچنین اعلام شده است ۱۴ هزار خبرنگار از جمله ۹۰۰ خبرنگار خارجی این مراسم را پوشش خواهند داد.
رسانههای دولتی طی روزهای گذشته فهرستی از مهمانان خارجی منتشر کردهاند. مقامهای ایرانی اعلام کردهاند هشت رئیس دولت و ۱۲ رئیس پارلمان در این مراسم شرکت خواهند کرد و از مقامهای غربی دعوت نشده است.
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