به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ولادیمیر پوتین و شی جینپینگ پس از دیدار در تالار بزرگ خلق در پکن، بیانیهای برای تقویت «شراکت راهبردی جامع» دو کشور امضا کردند. یوری اوشاکوف، دستیار رئیسجمهور روسیه، این سند را «بیانیهای سیاسی و جامع» توصیف کرد که چارچوب روابط دوجانبه و دیدگاه مسکو و پکن درباره مسائل مهم جهانی را ترسیم میکند. دو طرف تأکید کردند روابطشان متوجه هیچ کشور ثالثی نیست و بر اصول احترام به حاکمیت و عدم مداخله در امور داخلی استوار است.
در بخش مربوط به اوکراین، روسیه و چین بر حلوفصل بحران از طریق گفتوگو و مذاکرات و رسیدگی به «ریشههای اصلی» مناقشه بر اساس منشور سازمان ملل تأکید کردند. مسکو همچنین از آنچه «موضع عینی» پکن در قبال جنگ اوکراین خواند، قدردانی کرد. درباره خاورمیانه نیز دو کشور حملات آمریکا و اسرائیل علیه ایران را «نقض حقوق بینالملل و تضعیفکننده ثبات منطقهای» دانستند و خواستار مهار تنشها و برقراری آتشبس دائمی در غزه شدند.
در این بیانیه بر مقابله با «گرایشهای نواستعماری» و سیاستهای بلوکبندی متخاصم تأکید و نسبت به بازگشت «قانون جنگل» در روابط بینالملل هشدار داده شده است. همچنین دو کشور بر گسترش همکاریهای اقتصادی، فناورانه و علمی، تقویت تعامل در چارچوب بریکس، سازمان همکاری شانگهای و گروه ۲۰، و توسعه همکاریهای امنیتی، نظامی، فرهنگی و آموزشی تأکید کردند.
