ناتو از حملات جدید آمریکا به ایران حمایت کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از الجزیره، مارک روته دبیرکل پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) امروز چهارشنبه گفت که حملات جدید آمریکا به ایران «کاملا ضروری» بوده است.

روته پیش از برگزاری نشست سران ناتو در آنکارا در اظهاراتی به خبرنگاران مدعی شد که زمانی که آتش‌بس برقرار است و ایران به طور گسترده آن را نقض می‌کند، واکنش قاطع آمریکا کاملا ضروری است.

روته دیروز نیز دبیرکل ناتو در سخنانی در حاشیه اجلاس سران ناتو در پایتخت ترکیه گفت: آمریکا احتمالا نمی‌توانست بدون استفاده از اروپا به عنوان یک سکوی بزرگ برای نمایش و اعمال قدرت، عملیات علیه ایران را اجرا کند.

وی اضافه کرد که رومانی بزرگ‌ترین فرودگاه تجاری خود را تعطیل کرد تا امکان برخاستن و فرود هواپیماهای آمریکایی (برای تجاوز به ایران) فراهم شود، و با وجود اصرار مداوم ترامپ مبنی بر عدم همکاری متحدان، در زمستان سال جاری (میلادی) بالغ بر ۵ هزار فروند هواپیما از پایگاه‌های هوایی اروپا به پرواز درآمدند.

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