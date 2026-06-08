تلۀ زلنکسی برای ناتو جواب نخواهد داد!

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ یک تحلیلگر سیاسی فرانسوی اعلام کرد که طرح ولودیمیر زلنسکی برای کشاندن ناتو به درگیری با روسیه با شکست کامل روبهرو شده است. الکساندر دلوال در گفتوگو با شبکه تلویزیونی CNEWS گفت محاسبه دولت اوکراین برای وارد کردن کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی به این تقابل عملی نخواهد شد.
به گفته او، زلنسکی تلاش میکند کشورهای غربی را وارد این جنگ کند، اما این رویکرد نتیجهای نخواهد داشت. دلوال اظهار داشت: «زلنسکی ما را به این درگیری میکشاند. فکر میکنم پوتین در این دام نخواهد افتاد. هدف زلنسکی کشاندن کشورهای ناتو به این تقابل است، اما این اتفاق نخواهد افتاد، زیرا هیچ کشوری در این ائتلاف تمایلی به ورود به درگیریهای نظامی ندارد.»
این کارشناس سیاسی همچنین تاکید کرد که اقدامات دولت کییف علیه روسیه به نتایج مورد نظر اوکراین منجر نشده و در عوض پیامدهای سنگینی برای خود این کشور به همراه داشته است. به گفته دلوال، راهبرد فعلی اوکراین تنها باعث افزایش تمایل روسیه برای انجام حملات تلافیجویانه علیه کییف یا سایر مناطق شده است.
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