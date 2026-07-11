همایش «بیداری اسلامی و رسالت عالمان دینی از منظر رهبر شهید» در کابل برگزار شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ همایش علمی-فرهنگی «بیداری اسلامی و رسالت عالمان دینی از منظر قائد شهید امت اسلامی حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای(ره)» با حضور نخبگان علمی و مذهبی در نمایندگی جامعة المصطفی افغانستان برگزار شد.

آقای محمد آصف حکمت، معاون پژوهشی نمایندگی جامعة المصطفی افغانستان، در سخنانی، تشییع باشکوه قائد شهید امت اسلامی را نشانه بیداری و خودآگاهی امت اسلامی دانست. وی رسالت اصلی عالمان دینی را جهاد تبیین معرفی کرد و مؤلفه‌های اساسی آن را غفلت‌زدایی، بصیرت‌افزایی، هدایت جامعه، تقویت گرایش‌های اصیل اسلامی، دشمن‌شناسی و تقویت غیرت اسلامی برشمرد. وی تأکید کرد: علما باید با دوری از دنیاگرایی، دانش را به بینش تبدیل و جامعه اسلامی را در برابر چالش‌های فکری و فرهنگی مقاوم کنند.

سپس آیت‌الله مدقق، از اساتید حوزه‌های علمیه کابل، بیداری اسلامی را مفهومی ریشه‌دار در قرآن و سنت دانست و آن را بازگشت امت اسلامی به هویت اصیل و نفی سلطه بیگانگان توصیف کرد. وی با اشاره به حادثه عاشورا، آن را نمونه‌ای از غفلت امت و شهادت امام حسین(ع) را عامل بیداری مسلمانان دانست و افزود: در عصر حاضر نیز شهادت رهبر شهید امت اسلامی موج تازه‌ای از بیداری را در جهان اسلام پدید آورده است.

تشییع تاریخی رهبر شهید؛ نماد خودآگاهی امت اسلامی

وی تشییع تاریخی رهبر شهید را نماد خودآگاهی امت اسلامی خواند و بر ضرورت حفظ این بیداری از سوی علما تأکید کرد.

در ادامه، حجت‌الاسلام والمسلمین مصباح، رئیس تکایا، مساجد و حسینیه‌های اهل تشیع در وزارت حج و اوقاف، توکل به خدا، عزت‌طلبی و اهتمام به وحدت امت اسلامی را از برجسته‌ترین ویژگی‌های رهبر شهید برشمرد. وی حضور گسترده مردم در مراسم تشییع را پاداش الهی مجاهدت‌های ایشان و جلوه‌ای از عزت و کرامت امت اسلامی دانست.

حجت‌الاسلام والمسلمین نظری، رئیس مجموعه مدارس و مراکز فرهنگی انتظار، عوامل بیداری اسلامی از منظر رهبر شهید را بازگشت به اسلام ناب، عزت‌خواهی و اعتماد به نفس، استقلال سیاسی، فرهنگی و فکری و وحدت امت اسلامی برشمرد و تأکید کرد: علما باید با عدالت‌محوری، جهاد تبیین، دفاع از وحدت اسلامی، پرهیز از اهانت به مذاهب و مقابله با افراط‌گرایی، نقش فعال خود را در هدایت جامعه ایفا کنند.

در بخش دیگری از همایش، آقای سید محمد عالمی، معاون علمی نمایندگی جامعة المصطفی افغانستان، با طرح این پرسش که چرا پس از چهارده قرن همچنان به بیداری اسلامی نیاز است، اظهار داشت: اسلام اصیل در برخی عرصه‌ها دچار غفلت و انحراف شده و بازگشت به اسلام ناب تنها از مسیر بیداری اسلامی امکان‌پذیر است. وی بیداری اسلامی را فرایندی تمدنی دانست و عالمان دینی را پرچم‌داران اسلام ناب و فرماندهان جهاد تبیین و جنگ روایت‌ها معرفی کرد.

سید محمد عالمی همچنین رهبر شهید را بزرگ‌ترین مانع در برابر نظام سلطه دانست و شهادت ایشان را نقطه عطفی در بیداری امت اسلامی توصیف کرد.

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