به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در راستای پیگیری مجدانه پرونده جنایات جنگی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران، بالاخص در دو جنگ تحمیلی اخیر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با جمعی از وکلا و حقوقدانان بین‌المللی و خارجی مجرب و مبرز که در کارنامه خود پیگیری جنایات جنگی سردمداران رژیم اسرائیل را ثبت کرده‌اند، دیدار کرد.

رئیس قوه قضاییه طی سخنانی در این نشست تخصصی، ضمن خیر مقدم به این وکلای سرشناس بین‌المللی، اظهار کرد: اینجانب، شما حقوقدانان و وکلای بین‌المللی جویای عدالت و محاکمه‌ی جنایتکاران جنگی را همکار خطاب می‌کنم. همکاران گرانقدر من، بدانید و بدانیم که امروز دنیای استکبار با تبلیغات وسیع و گسترده، جنگ ادراکی و شناختی عظیمی را علیه آزادی‌خواهان جهان تدارک دیده است. مستکبران با ابزار رسانه و تبلیغات رسانه‌ای، حق را باطل و باطل را حق جلوه می‌دهند و تلاش دارند این خط منحرف را در اذهان مردم جهان جا بیندازند و اصطلاحاً ادراک‌سازی کنند.

وی با تاکید بر راهبردِ حمایت از مظلوم بیان داشت: ما با صدای رسا و غرّا اعلام می‌کنیم که در جمهوری اسلامی ایران، به تأسی از سیره و شیوه‌ی امامین راحل و شهید خود و مبتنی بر قانون شرع و قانون اساسی‌مان، از همه مظلومین عالم فارغ از هر دین و نژادی که دارند، حمایت می‌کنیم و مشخصاً حامی مردم مظلوم، اما مقتدر غزه و لبنان، خواهیم ماند. صهیونیست‌ها قریب به ۸ دهه است که مشغول جنایت، کشتار، نسل‌کشی و کودک‌کشی در فلسطین و لبنان هستند؛ ما با تمام وجود با صهیونیست‌های درنده و متوحش مبارزه می‌کنیم و هر جا عَلم و بیرق مبارزه با این انسان‌نمایان بلند شود، از همراهی و مساعدت دریغ نخواهیم ورزید.

رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه صدای حقیقت، خاموش شدنی نیست، گفت: این اعتقاد راسخ را داریم که همه حق‌طلبان و عدالت‌جویان عالم بویژه وکلا و حقوقدانان بین‌المللی که ظلم‌ستیز و حامی مظلومان هستند، باید تشریک مساعی کنند و با هم‌افزایی، قدرت خود را به رخ ظالمان و مستکبران بکشانند. آنها بایدبدانند که صدای حق و حق‌طلبی خاموش نمی‌شود و قدرت مادی‌شان نمی‌تواندبر حق‌طلبی و ظلم‌ستیزی فائق آید.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به جنایات جنگی ارتکابی علیه ملت ایران، عنوان کرد: علیه کشور ما و مردم ما توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی جنایت جنگی رخ داده است. ما مصمم هستیم که جنایتکاران جنگی را تعقیب کنیم و کیفر دهیم. جنایتکاران باید به تناسب جنایتی که مرتکب شده‌اند هم مجازات شوند و هم خسارت پرداخت کنند؛ نهادهای ذیربط در داخل کشور ما و مشخصاً دادستانی کل، معاونت بین‌الملل و مرکز وکلای قوه قضاییه در پیشبرد این امر خطیر عزمی جزم دارند؛ ما به سوی شما وکلا و حقوقدانان حق‌طلب و ظلم‌ستیز جهانی نیز دست یاری دراز می‌کنیم و معتقدیم که با تشریک مساعی و هم‌افزایی می‌توانیم در عرصه‌ی تعقیب و مجازات جنایتکاران جنگی، فصلی نو آغاز کنیم.

وی بر پیگیری مجدانه پرونده جنایت جنگی علیه ملت ایران تاکید وخاطرنشان کرد: اگر چه قدرت‌های جهانی و مستکبر در مجامع و محاکم بین‌المللی نفوذ دارند و اجازه نمی‌دهند پرونده مظلومین عالم به سادگی تعیین تکلیف شود؛ لکن ما آنقدر در این عرصه جهاد می‌کنیم و جنایات جنگی این جنایتکاران را پیگیری می‌کنیم که همگان تسلیم حق و حق‌طلبی شوند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با تاکید بر اهمیت رسواسازی جانیان بین‌المللی در محکمه مردمی اظهار کرد: علاوه بر پیگیری جنایات جنایتکاران در محاکم بین‌المللی، موضوع مهم دیگر، آن است که این جانیان و آدمکش‌ها را در محکمه مردمی محاکمه کنیم؛ باید ذات خبیث و فاجر این جرثومه‌های تباهی را به مردم دنیا بشناسانیم. در اینجا نیز وظیفه و مسئولیت شما وکلا و حقوقدانان حق‌طلب و عدالت‌جوی بین‌المللی خطیر و پراهمیت است.

رئیس قوه قضاییه با برشمردن بخش‌هایی از جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی، بیان داشت: جنایتکاران بین‌المللی و در رأس آنها سردمداران رژیم‌های آمریکا و صهیونیستی در گوشه گوشه‌ دنیا جنایت آفریده‌اند؛ از هیروشیما و ناکازاکی تا غرب آسیا و جنوب قاره آمریکا؛ هر جا بروید ردی از جنایات این جلادان را خواهید یافت؛ باید تمامی جنایات آنها برای تاریخ و نسل حاضر و آتی، مستند و ثبت شود. این جنایتکاران پشت ویترین شعارهای فریبنده و دروغین همچون حمایت از حقوق بشر، کشورها را اشغال می‌کنند و مردم را با سنگین‌ترین بمب‌ها و تسلیحات قتل‌عام می‌کنند؛ باید جنایات آنها را برای همه مردم دنیا در همه ازمنه و در پهنای تاریخ، افشا کرد.

رئیس دستگاه قضا با تاکید بر مقوله‌ خونخواهی امام شهید، گفت: همه جهانیان بدانند که مردم مبعوث شده ایران اسلامی که بیش از ۴ ماه است عزادار امام شهیدشان و سایر شهدای‌شان هستند، با عزم و اراده‌ای استوار، خونخواه و طالب تقاص و انتقام هستند. ما خونخواهی امام شهیدمان را فراموش نخواهیم کرد و جنایتکاران بین‌المللی را با قدرت و قوت تعقیب و مجازات می‌کنیم؛ همچنین جانیان مطمئن باشند که خسارات تحمیل کرده به ملت ایران را از آنها خواهیم ستاند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در مطلع سخنانش در این دیدار به تبیین و تشریح شخصیت جامع‌الابعاد امام شهیدمان پرداخت و اظهار کرد: امام شهید،یک شخصیت جامع و جهانی بود و صرفاً تعلق به ایران نداشت. ایشان همچون سلف صالح‌شان امام خمینی (ره) نگاه‌شان معطوف بر تعالی و سعادت بشریت و اعتلاء و اعزاز اسلام عزیز بود. امامین انقلاب ما در مسیر دفاع از حق و دفاع از کرامت انسان، نه انسان ایرانی، بلکه انسان بماهو انسان، مجاهدتی ستودنی کردند. آنها به بشر آموختند که می‌توان برای عزت و شرف و استقلال، پنجه در پنجه مستکبرانِ مستظهر به قوای مادی انداخت. پیامبران عظام مبعوث شدند تا بشر را به عدالت حقیقی و رهایی از ظلمت و زشتی و نیل به صلح برسانند؛ امامین انقلاب ما نیز در همین مسیر گام برداشتند و کنش‌ها و مواضع و هدایت‌های‌شان پیامبرگونه بود.

وی خاطرنشان کرد: دین مبین اسلام و کتاب آسمانی آن یعنی قرآن کریم، نگاه ویژه‌ای به حقوق بشر و نحوه مقابله با ناقضین حقوق بشر دارند. ضروری است این نگاه با تأمل و مداقه بیشتری از ناحیه اندیشمندان و متفکرین و حقوقدانان جهانی، همراه شود.دیدگاه‌های امامین انقلاب ما نیز پیرامون حقوق بشر و ناقضین آن، کاملاً منطبق با دستورات مصرح قرآنی و اسلامی است.

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