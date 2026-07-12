به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع فلسطینی اعلام کردند ارتش رژیم صهیونیستی در ادامه نقض توافق آتش‌بس، مناطق مختلف نوار غزه را هدف حملات هوایی و زمینی قرار داد. در یکی از این حملات، یک شهروند فلسطینی در پی هدف قرار گرفتن یک خودرو در غرب اردوگاه النصیرات در مرکز غزه به شهادت رسید و دو نفر دیگر نیز زخمی شدند.

همچنین در مناطق البریج، النصیرات و المغراقه، حدود ۱۰ فلسطینی بر اثر تیراندازی نیروهای اسرائیلی زخمی شدند. در شمال نوار غزه نیز سه نفر از نیروهای حفاظت بیمارستان کمال عدوان در بیت‌لاهیا بر اثر حمله یک پهپاد اسرائیلی مجروح شدند.

در جنوب غزه، ارتش رژیم صهیونیستی بامداد شنبه چهار منزل مسکونی را در شرق خان‌یونس تخریب کرد. هم‌زمان، شماری از خودروهای نظامی این رژیم در خیابان صلاح‌الدین در محله التفاح پیشروی کرده و با شلیک گسترده، مناطقی از شهر غزه را هدف قرار دادند.

بر اساس آخرین آمار منتشرشده، شمار شهدای تجاوزات رژیم صهیونیستی به نوار غزه از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۷۳ هزار و ۱۱۰ نفر و تعداد مجروحان نیز به ۱۷۳ هزار و ۵۹۹ نفر رسیده است.

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