حجت الاسلام والمسلمین عادل حاجی پور در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا در فارس، با اشاره به نقش فرهنگ عاشورا در شکل‌گیری هویت ملت ایران، اظهار کرد: ملت ایران به تعبیر شهید حاج قاسم سلیمانی، ملت امام حسین (ع) و ملت شهادت است و همین روحیه سبب شده در برابر ظلم و زورگویی با همان منطق عاشورا بایستد و شعار «هیهات منا الذله» را در عمل معنا کند.

امام جمعه موقت شیراز با بیان اینکه جامعه حسینی هیچ‌گاه در برابر ظلم بی‌تفاوت نمی‌ماند، گفت: نخستین گام در مکتب عاشورا، اعلام برائت از جبهه ظلم و شناخت ریشه‌های انحراف است و انسان مؤمن باید پشت‌پرده جریان‌های باطل و عوامل شکل‌گیری ظلم را بشناسد.

وی افزود: ملت ایران با الهام از فرهنگ عاشورا، امروز مصداق «سلمٌ لمن سالمکم و حربٌ لمن حاربکم» است و این حقیقت در حمایت از جبهه مقاومت و ایستادگی در برابر مستکبران جهان جلوه یافته است.

حجت الاسلام والمسلمین حاجی‌پور خاطرنشان کرد: دشمن تلاش می‌کند با روایت‌های تحریف‌شده، حقیقت عاشورا را وارونه جلوه دهد، اما شناخت صحیح از این مکتب، جامعه را از سردرگمی نجات می‌دهد و مسیر همراهی با ولی خدا را هموار می‌کند.

وی تشییع باشکوه رهبر شهید انقلاب اسلامی را جلوه‌ای از دلدادگی ملت به ولایت دانست و تصریح کرد: این حضور گسترده، نشانه‌ای از پیوند عمیق مردم با آرمان‌های عاشورا و نویدبخش حرکت جامعه اسلامی به سمت آمادگی برای ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) است.

حجت الاسلام والمسلمین حاجی‌پور با تأکید بر اینکه زمینه‌سازی برای ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) از اصلاح درون انسان‌ها آغاز می‌شود، گفت: نخستین جلوه ظهور آن حضرت، ظهور در قلب و جان مؤمنان است و پس از آن، این حقیقت در جامعه تجلی بیرونی پیدا می‌کند.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان فارس با بیان اینکه انسان باید دل خود را برای میزبانی از امام عصر (عج) آماده کند، اظهار کرد: نخستین گام در این مسیر، هجرت از تاریکی گناه، جهل و معصیت به سوی نور ایمان، معرفت و حقیقت است. هر کس در سایه ولایت الهی زندگی کند، خداوند او را از ظلمت به نور هدایت می‌کند و اگر انسان تحت ولایت طاغوت قرار گیرد، مسیر او از نور به تاریکی خواهد بود.

حجت الاسلام والمسلمین حاجی‌پور با اشاره به اینکه قلب انسان حرم الهی است، افزود: تا زمانی که دل انسان به غیر خدا تعلق داشته باشد، آمادگی پذیرش نور الهی و میزبانی از ولی خدا را نخواهد داشت و باید این حرم را از هر تعلقی جز خدا پاک کرد.

وی سپس با استناد به آیات قرآن، از «امام شهید امت اسلامی» به عنوان نمونه‌ای از انسان مؤمن، تحول‌خواه و تحول‌آفرین یاد کرد و گفت: آن شهید بزرگوار پیش از آنکه جامعه را متحول کند، تحول را از درون خود آغاز کرد و همین خودسازی، زمینه‌ساز تحول در امت اسلامی شد.

امام جمعه موقت شیراز با بیان اینکه مهم‌ترین ویژگی امام راحل، ایجاد روحیه تحول و خودباوری در ملت ایران بود، اظهار داشت: پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، ملت ایران دچار احساس حقارت و بی‌اعتمادی به توانایی‌های خود بود، اما امام با احیای خودباوری، ملت را به قدرتی تبدیل کرد که توانست رژیم وابسته پهلوی را سرنگون کند.

وی ادامه داد: امام راحل همچنین مطالبات ملت را متحول کرد و خواسته‌های مردم را از مطالبات محدود و سطحی به آرمان‌هایی همچون استقلال، آزادی و حاکمیت مردم بر سرنوشت خود ارتقا داد؛ میراثی که امام شهید نیز با تمام وجود از آن پاسداری کرد.

امام جمعه موقت شیراز، تحول در نگاه به آینده را از دیگر دستاوردهای مکتب امام دانست و گفت: امام با تکیه بر وعده‌های الهی، امید به آینده و باور به پیروزی را در ملت ایران زنده کرد و امروز شکست هیمنه قدرت‌های استکباری، ثمره همین نگاه و اعتماد به ظرفیت‌های ملت ایران است.

حجت الاسلام والمسلمین حاجی‌پور با اشاره به حضور گسترده مردم در آیین‌های تشییع امام شهید در ایران و عراق، این حضور را یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های اقتدار جمهوری اسلامی دانست و افزود: این حضور عظیم، نشان داد که شهید زنده است و پس از شهادت نیز با نفوذ معنوی خود جامعه را هدایت و بیدار می‌کند.