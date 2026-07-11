برگزاری مراسم بزرگداشت رهبر شهید در فارس تا ۲۵ تیر ادامه دارد

حجتالاسلاموالمسلمین حسین ملکمکان در گفتوگو با خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا در فارس، با اعلام برنامههای بزرگداشت و سوگواری در رثای رهبر شهید انقلاب اسلامی اظهار کرد: مراسم بزرگداشت و سوگواری در شیراز و سایر شهرستانهای استان فارس از ۲۰ تا ۲۵ تیرماه ادامه خواهد داشت.
وی با اشاره به برنامههای پیشبینیشده در شیراز گفت: روز شنبه ۲۰ تیر، مراسم بزرگداشت از ساعت ۲۰ تا ۲۱:۳۰ در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) برگزار میشود و از ساعت ۲۱ تا ۲۳ نیز مراسم دیگری در میدان ولیعصر(عج) شیراز برپا خواهد شد.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس افزود: روز یکشنبه ۲۱ تیر، مراسم بزرگداشت از ساعت ۲۰ تا ۲۱:۳۰ در حرم مطهر حضرت سیدعلاءالدین حسین(ع) برگزار میشود و از ساعت ۲۱ تا ۲۳ نیز میدان شهدا میزبان این مراسم خواهد بود.
حجت الاسلام والمسلمین ملکمکان ادامه داد: روز دوشنبه ۲۲ تیر، مراسم بزرگداشت از ساعت ۲۰ تا ۲۱:۳۰ در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) با سخنرانی حجتالاسلاموالمسلمین سیّدمظاهر حسینی، مسئول تشریفات دفتر رهبر شهید، برگزار میشود و از ساعت ۲۱ تا ۲۳ نیز مراسم در میدان معلم برپا خواهد شد.
وی گفت: روز سهشنبه ۲۳ تیر، مراسم بزرگداشت از ساعت ۲۰ تا ۲۱:۳۰ در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) برگزار میشود و از ساعت ۲۱ تا ۲۳ نیز میدان غدیر شهرک گلستان میزبان این مراسم خواهد بود.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس افزود: روز چهارشنبه ۲۴ تیر، مراسم از ساعت ۲۰ تا ۲۱:۳۰ در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) برگزار میشود و از ساعت ۲۱ تا ۲۳ نیز شهر صدرا میزبان مراسم بزرگداشت خواهد بود.
وی ادامه داد: روز پنجشنبه ۲۵ تیر، مراسم پایانی این برنامهها از ساعت ۲۰ تا ۲۱:۳۰ در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) و از ساعت ۲۱ تا ۲۳ در میدان امام حسین(ع) شیراز برگزار میشود.
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