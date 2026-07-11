به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ عبدالله جبری، دبیرکل «جنبش امت» لبنان، در یک نشست فکری و سیاسی که «انجمن مراکز فرهنگی امام خمینی(ره)» در بیروت و در ایام تشییع شهید امام سید علی خامنهای برگزار کرد، با اشاره به ابعاد مختلف شخصیت و جایگاه رهبر شهید، بر ضرورت تداوم راه ایشان تأکید کرد.
این مراسم با مشارکت رایزن فرهنگی ایران در لبنان، سید محمدرضا مرتضوی و با حضور جمعی از علمای دین و شخصیتهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در «مجتمع المجتبی(ع)» واقع در منطقه صفیر در ضاحیه جنوبی بیروت برگزار گردید.
شیخ جبری تأکید کرد: وفاداری به شهدا از طریق پایبندی به گزینه جهاد و مقاومت، تقویت وحدت امت و ادامه تلاش برای آزادسازی سرزمین و حفظ کرامت محقق میشود.
وی افزود: تشییع باشکوه، صحنهای استثنایی را رقم زد که نشاندهنده عمق محبت و وفاداری به شهید بود و جایگاه بزرگ ایشان را در قلبهای آزادگان و ملتهایی که او را نماد استقامت و تعهد به مسائل امت میدانستند، به نمایش گذاشت.
دبیرکل جنبش امت لبنان تصریح کرد: این حضور گسترده مردمی در مراسم تشییع، پیامی است که تأکید میکند رهبران بزرگ، به واسطه فداکاریها و مواضعی که داشتهاند، در وجدان ملتها زنده میمانند.
شیخ جبری در پایان خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران، همچنان تکیهگاه اصلی آرمان فلسطین و حامی لبنان در مقابله با اشغالگری و تجاوزات بوده و هست.
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