به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله رضا رمضانی، دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) و نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری عصر امروز شنبه، ۲۰ تیر ۱۴۰۵ در مراسم سومین روز درگذشت حجت‌الاسلام والمسلمین ولی‌رضا قربانی‌حق، رئیس حوزه علمیه فومن و امام جماعت مسجد بالامحله فومن، با تسلیت رحلت این روحانی فاضل، عامل و مخلص، برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر الهی مسئلت کرد.

وی با اشاره به پیشینه مسجد بالامحله فومن در جریان انقلاب اسلامی و فعالیت‌های دینی و اجتماعی، اظهار داشت: این مسجد از پایگاه‌هایی بوده که در رشد انقلاب و تقویت جریان دینی نقش‌آفرین بوده و مرحوم قربانی‌حق نیز در این مسیر، حضوری مؤثر و مخلصانه داشته است.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با قدردانی از سخنان استادان و دوستان دیرین مرحوم قربانی‌حق، به‌ویژه اشاره آنان به جنبه عملی و رفتاری ایشان، افزود: آنچه برای یک روحانی اهمیت اساسی دارد، اثرگذاری رفتاری و عملی او در شهر، مسجد، حوزه و میان مردم است.

وی تصریح کرد: روحانی و عالم دینی در جامعه، جایگاهی دارد که امتداد نقش‌های انبیای الهی است؛ عالم باید معلم، مربی، مبلغ، راهنما و بیدارگر باشد و اگر این نقش‌ها با عمل، اخلاص و تهذیب همراه شود، جامعه از آن بهره‌مند خواهد شد.

عالم دینی باید علم را به رفتار و تربیت تبدیل کند

آیت‌الله رمضانی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین نقش‌های عالم دینی، معلم بودن است، گفت: پیامبر اکرم(ص) خود را معلم معرفی کردند و فرمودند برای تعلیم برانگیخته شده‌اند؛ بنابراین عالم دینی باید آموزنده معرفت، اخلاق، حکمت و راه درست زندگی باشد.

وی افزود: نقش دوم عالم، مربی بودن است. پیامبر اکرم(ص) هدف بعثت خود را تکمیل مکارم اخلاق دانستند و این نشان می‌دهد که تعلیم بدون تربیت، انسان را به مقصد نمی‌رساند. علم اگر در جان انسان بنشیند، یار او می‌شود؛ اما اگر تنها بر زبان و ظاهر باقی بماند، باری بر دوش انسان خواهد بود.

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر اینکه برترین علم، علمی است که در جوارح و رفتار انسان اثر بگذارد، اظهار داشت: گاهی علم فقط در زبان می‌ماند و چنین علمی توان هدایت و اثرگذاری ندارد؛ اما علمی که در جان انسان نفوذ کند، اخلاق، کردار و منش او را تغییر می‌دهد.

وی ادامه داد: مرحوم قربانی‌حق تلاش داشت تلقی درستی از دین داشته باشد و برای این منظور در محضر بزرگانی همچون آیت‌الله جوادی آملی و آیت‌الله‌العظمی بهجت بهره برد. این حضور در محضر بزرگان، برای کسب علم لفظی نبود، بلکه برای رسیدن به علم حال، تهذیب نفس و عمل به دانسته‌ها بود.

آیت‌الله رمضانی با اشاره به حدیثی از معصومان(ع) گفت: اگر انسان به آنچه می‌داند عمل کند، خداوند علومی را به او می‌آموزد که از راه‌های معمول به دست نمی‌آید. کسی که دانسته‌های خود را به عمل تبدیل کند، شایستگی دریافت معارف بالاتر را پیدا می‌کند.

اخلاص، شرط ماندگاری عالم و مبلغ دین است

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با بیان اینکه عالم دینی باید ابتدا خود را بسازد، اظهار داشت: انسان اگر از امکانات، فرصت‌ها و دانسته‌های خود برای تهذیب، ادب، تربیت نفس و تقرب به خدا استفاده کند، می‌تواند در مرحله بعد نقش تعلیمی، تربیتی و تبلیغی داشته باشد.

وی افزود: کسی که خود را تربیت کرده باشد، می‌تواند هدایتگر دیگران شود، منبر او نور داشته باشد، مردم را به معنا دعوت کند و آنان را به در خانه خداوند و اهل‌بیت(ع) ببرد. چنین انسانی شایستگی آن را پیدا می‌کند که امر دین و هدایت بندگان خدا به او سپرده شود.

آیت‌الله رمضانی با تأکید بر اینکه دینداری پس از دین‌شناسی و دین‌باوری شکل می‌گیرد، گفت: انسان ابتدا باید دین را بشناسد، سپس به آن ایمان بیاورد و بعد در رفتار و زندگی خود متدین شود. در این مسیر، اخلاص یکی از مهم‌ترین ویژگی‌هایی است که عالم دینی باید داشته باشد.

وی با اشاره به جایگاه اخلاص در ماندگاری عمل اظهار داشت: اگر انسان برای خدا یاد بگیرد، برای خدا تعلیم دهد و برای خدا عمل کند، در ملکوت آسمان‌ها عظیم شمرده می‌شود. هر کاری که رنگ الهی پیدا کند، ماندگار خواهد شد.

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: انسان الهی، نگاهش الهی، قدمش الهی و رفتار او خدایی می‌شود. چنین انسانی ابتدا باید مالک نفس خود شود؛ بر چشم، زبان، دست، پا و گوش خود مسلط باشد تا بتواند دیگران را به راه خدا دعوت کند.

عالم حقیقی انسان را از شک، کبر و ریا عبور می‌دهد

آیت‌الله رمضانی با استناد به روایتی از پیامبر اکرم(ص) درباره ویژگی عالمی که باید در محضر او نشست، گفت: انسان نباید نزد هر عالمی بنشیند؛ بلکه باید نزد عالمی بنشیند که او را از پنج حالت منفی به پنج حالت مثبت دعوت کند.

وی نخستین وظیفه چنین عالمی را دعوت انسان از شک به یقین دانست و افزود: امروز در میان جوانان پرسش‌های فراوانی وجود دارد. اگر جوانی سؤال می‌کند که چرا نماز باید به عربی خوانده شود یا چرا باید رو به قبله ایستاد، نباید با تندی یا تحقیر با او برخورد کرد. باید با حوصله، منطق و ادب به پرسش او پاسخ داد.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) تصریح کرد: برخی شک‌ها راکد و متوقف‌کننده‌اند، اما برخی شک‌ها مقدمه تحقیق و رسیدن به یقین هستند. عالم دینی باید بتواند پرسش جوان را به مسیر فهم، تحقیق و یقین هدایت کند.

وی دومین وظیفه عالم را دعوت از کبر به تواضع دانست و گفت: گاهی انسان به ثروت، زیبایی، علم، عبادت یا موقعیت خود می‌بالد و دچار تکبر می‌شود؛ در حالی که انسان در برابر خداوند طلبکار نیست، بلکه سراسر نیاز و بدهکاری است.

آیت‌الله رمضانی افزود: اگر انسان عبادت جن و انس را نیز انجام دهد، باز توان شکر کامل نعمت‌های الهی را ندارد. عالم حقیقی انسان را متواضع می‌کند و به او می‌آموزد که هرچه دارد، از فضل و لطف خداوند است.

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری سومین وظیفه عالم را دعوت از ریا به اخلاص برشمرد و گفت: آنچه بزرگان دین و انقلاب را ماندگار کرد، تنها دانش، بیان یا موقعیت اجتماعی نبود؛ بلکه اخلاص بود. اخلاص امام راحل و امام شهید بود که آنان را جهانی و اثرگذار کرد.

وی ادامه داد: اگر کاری برای خدا انجام شود، انسان را به سوی خدا بالا می‌برد؛ اما اگر کاری برای مردم و جلب نگاه آنان باشد، همان‌جا متوقف می‌شود. عالم دینی باید مردم را به اخلاص دعوت کند و خود نیز اهل اخلاص باشد.

آیت‌الله رمضانی چهارمین وظیفه عالم را دعوت از دشمنی به خیرخواهی دانست و اظهار داشت: جامعه مؤمنانه، جامعه‌ای است که افراد آن نسبت به یکدیگر مهربان، خیرخواه و دستگیر باشند؛ نه اینکه در پی مچ‌گیری، تخریب، توهین یا خالی کردن زیر پای یکدیگر باشند.

وی با اشاره به آموزه‌های قرآن کریم درباره رابطه مؤمنان با یکدیگر گفت: مؤمنان باید نسبت به هم متواضع، مهربان و همراه باشند. اگر همه به چشمه توحید و ایمان متصل باشند، نزاع، دشمنی و جنگ در جامعه ایمانی معنا نخواهد داشت.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) پنجمین وظیفه عالم را دعوت از دلبستگی به دنیا به سوی زهد دانست و افزود: عالمی که انسان پای منبر و درس او می‌نشیند، باید خود اهل زهد باشد و دیگران را نیز از تعلقات دنیا به سوی آزادگی، معنویت و بندگی خدا دعوت کند.

مرحوم قربانی‌حق نمونه‌ای از روحانی مردمی، اهل عمل و هدایتگر بود

آیت‌الله رمضانی با اشاره به نقش روحانیان اثرگذار در جامعه گفت: عالم دینی با رفتار، نماز، زیارت، منبر، ادب و منش خود به مردم درس می‌دهد. گاهی اثر رفتار یک عالم، از ساعت‌ها سخنرانی بیشتر است و مردم از نحوه عمل او راه درست را می‌آموزند.

وی با نقل خاطره‌ای از آیت‌الله کشمیری در حرم امام رضا(ع) اظهار داشت: بزرگان اهل معنا حتی در ورود به حرم، حال و ادب خاصی داشتند. همین رفتارها مردم را متوجه حقیقت زیارت، ادب بندگی و ارتباط با اهل‌بیت(ع) می‌کرد.

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری افزود: مرحوم قربانی‌حق نیز از جمله روحانیانی بود که تلاش می‌کرد با عمل، تواضع، اخلاص و حضور در میان مردم، نقش تربیتی و هدایتگری خود را ایفا کند.

وی تأکید کرد: روحانی اگر بخواهد در جامعه اثرگذار باشد، باید علاوه بر علم و بیان، اهل عمل، تهذیب، مردم‌داری، خیرخواهی و مسئولیت‌پذیری باشد. چنین عالمی می‌تواند در مسجد، حوزه، خانواده‌ها و نسل جوان اثر ماندگار بگذارد.

آیت‌الله رمضانی در ادامه سخنان خود با گرامیداشت یاد مرحوم قربانی‌حق، از خداوند متعال خواست روح این عالم مخلص را با ارواح طیبه شهدا، شهید بزرگوار خانواده ایشان و امام شهید محشور کند.

امام شهید دین را از حاشیه به میدان آورد

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به ایام بزرگداشت امام شهید، گفت: امام شهید نیز عالم، فقیه، مجتهد، اهل معنا، اهل توکل، اهل توسل و اهل مقاومت بود و با خون پاک خود بیداری و تحولی جهانی ایجاد کرد.

وی با بیان اینکه امام شهید دین را امری محدود به امور فردی نمی‌دانست، اظهار داشت: دین تنها برای خلوت فردی، طاقچه‌ها و مراسم محدود نیست؛ دین قدرت حضور در عرصه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، عدالت‌خواهی و مبارزه با ظلم را دارد.

آیت‌الله رمضانی افزود: امام کبیر انقلاب و امام شهید، قرآن را به میدان آوردند و نشان دادند که قرآن باید در متن زندگی، جامعه، مقاومت، عدالت، کرامت انسانی و مقابله با نظام سلطه حضور داشته باشد.

وی با تأکید بر اینکه این نگاه دینی، یک بعثت و تحول جهانی پدید آورد، گفت: امام شهید رابطه‌ای عمیق میان امامت و امت ایجاد کرد؛ رابطه‌ای که از نسبت معمول میان عالم و مردم، امام جماعت و مأمومان یا امام جمعه و شهر فراتر رفت و به گفتمانی جهانی تبدیل شد.

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: ادبیات امام شهید، ادبیات بیداری، مقابله با ظلم، ایستادن در برابر ظالمان و یاری مظلومان بود؛ ادبیاتی که امروز آزادگان جهان نیز آن را می‌فهمند و می‌پذیرند.

ولایت فقیه تجلی امامت برای رهایی از جاهلیت مدرن است

آیت‌الله رمضانی با بیان اینکه عالم دینی در سطح امامت، جامعه را از بردگی و سلطه بیرون می‌آورد، گفت: یک استاد اخلاق ممکن است انسان را به اصلاح نفس و تسلیم کردن شیطان درون دعوت کند، اما امام جامعه مردم را به ایستادگی در برابر شیطان بزرگ، نظام سلطه و بردگی مدرن فرا می‌خواند.

وی افزود: امامت در جامعه اسلامی، انسان و جامعه را از بندهای بردگی، تحقیر، سلطه‌پذیری و جاهلیت خارج می‌کند. ولایت فقیه نیز نوعی امتداد و تجلی امامت امام معصوم(ع) برای عبور جامعه از جاهلیت و رسیدن به رشد و عزت است.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با اشاره به اینکه امام شهید جامعه جهانی را به رهایی از نظام بردگی دعوت کرد، اظهار داشت: بسیاری از کشورهای اسلامی یا تحت نفوذ نظام سلطه‌اند، یا تابع و مستعمره قدرت‌های جهانی شده‌اند؛ اما امام شهید به ملت‌ها آموخت که نه سلطه‌گر باشند و نه سلطه‌پذیر.

وی با استناد به آیات قرآن کریم درباره قیام در راه خدا و دفاع در برابر تجاوز گفت: قرآن کریم انسان را به ایستادن در مسیر حق، دفاع از مظلومان و مقابله با ستمگران دعوت می‌کند. این همان مسیری است که امام کبیر انقلاب و امام شهید به‌عنوان فقیه، حکیم و عالم دینی پیش روی ملت ایران و امت اسلامی گشودند.

آیت‌الله رمضانی تأکید کرد: امروز ما در بهترین فرصت تاریخی برای فهم این مسیر قرار داریم؛ مسیری که با ایمان، قیام، مقاومت، عدالت‌خواهی، توحید و تبعیت از امامت و ولایت معنا پیدا می‌کند.

امام شهید مقاومت و تسلیم‌ناپذیری را در جهان نهادینه کرد

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه امام شهید شخصیتی جهانی بود، گفت: نباید تصور کنیم ابعاد شخصیت ایشان به‌طور کامل شناخته شده است. برای شناخت امام شهید باید در آینده نشست‌ها، کنفرانس‌ها و برنامه‌های علمی و فکری گسترده برگزار شود.

وی افزود: امام شهید اهل توکل، معنا، ذکر، توسل و روضه‌های اهل‌بیت(ع) بود و بسیاری از خواسته‌ها و تصمیم‌های خود را در همین مجالس نورانی و معنوی پیگیری می‌کرد؛ اما در عین حال، شخصیتی شجاع، مقاوم و تسلیم‌ناپذیر بود.

آیت‌الله رمضانی اظهار داشت: حوزه‌های علمیه، مصلحان جهان و آزادگان عالم باید قدردان این امام بزرگ آزادگان باشند؛ امامی که مقاومت را در جهان نهادینه کرد و تسلیم‌ناپذیری را به‌عنوان یک ادبیات روشن و زیبا برای ملت‌ها تفسیر نمود.

وی با اشاره به پیوند مکتب امام شهید با عاشورا گفت: امروز مفاهیمی همچون «هیهات منا الذله»، عزت، مقاومت و ایستادگی در برابر ظلم، برای ما زنده‌تر و روشن‌تر شده است. امام شهید، محرم و کربلا را در سطح جامعه و تاریخ معاصر معنا کرد.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) تأکید کرد: امامین انقلاب و امام شهید به ملت ایران آموختند که اسلام، دین عزت، عقلانیت، عدالت، کرامت، مقاومت و عدم پذیرش سلطه است. امروز این حقیقت برای ملت‌ها آشکارتر شده است.

حضور میلیونی مردم، بزرگ‌ترین پشتوانه مسئولان و نشانه بعثت ملت است

آیت‌الله رمضانی با اشاره به حضور گسترده مردم در آیین‌های تشییع و بزرگداشت امام شهید گفت: این حضور بی‌نظیر، یک معجزه و بزرگ‌ترین پشتوانه برای نظام، انقلاب و مسئولان کشور است.

وی افزود: در عراق، مشهد، تهران، قم و دیگر شهرها، میلیون‌ها نفر در مراسم تشییع و بزرگداشت شرکت کردند و در کشورهایی مانند پاکستان و کشمیر هند نیز تشییع‌های نمادین و مجالس بزرگ برگزار شد. این نشان می‌دهد که امام شهید تنها متعلق به ایران نبود، بلکه متعلق به امت اسلام و آزادگان جهان است.

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت: دشمنان از این حضور گسترده هراسیدند و همین حضور مردمی آنان را عصبانی کرد. این حضور نشان داد که ملت ایران و امت اسلامی بیدار شده‌اند و پشتوانه‌ای کم‌نظیر برای ادامه مسیر مقاومت، عزت و استقلال فراهم شده است.

وی با بیان اینکه تکلیف مسئولان نیز با این حضور روشن شده است، گفت: مسئولان باید بدانند چنین پشتوانه‌ای در تاریخ کم‌نظیر است. ملت به میدان آمده و این حضور، بزرگ‌ترین سرمایه برای حرکت در مسیر عزت، مقاومت و دفاع از حقوق ملت است.

آیت‌الله رمضانی در پایان تأکید کرد: ملت ایران نباید بترسد؛ نترسیدن را امام کبیر، امام شهید و رهبری امروز انقلاب به ما آموخته‌اند. حسینی زیستن، حسینی حرکت کردن و حسینی مردن، از بزرگ‌ترین درس‌هایی است که امامین انقلاب و امام شهید به ملت ایران و امت اسلامی آموزش دادند.

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