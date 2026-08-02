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پیکر شهید «نیما مرادی» وارد گیلان شد/ استاندار: ابعاد حقوقی حمله به کشتی «آنا» پیگیری می‌شود

۱۱ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۲:۴۷
کد مطلب: 1847980
پیکر شهید «نیما مرادی» وارد گیلان شد/ استاندار: ابعاد حقوقی حمله به کشتی «آنا» پیگیری می‌شود

پیکر مطهر شهید نیما مرادی، از شهدای حمله به کشتی تجاری «آنا» در دریای خزر، عصر یکشنبه با استقبال استاندار گیلان، جمعی از مسئولان استانی، خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران از طریق فرودگاه بین‌المللی سردار جنگل رشت وارد استان شد.

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پیکر مطهر شهید نیما مرادی، از شهدای حمله به کشتی تجاری «آنا» در دریای خزر، عصر امروز یکشنبه، 11 مرداد 1405 در میان استقبال مسئولان، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و جمعی از اقشار مختلف مردم، از طریق فرودگاه بین‌المللی سردار جنگل رشت وارد استان گیلان شد تا برای برگزاری آیین‌های تشییع و خاکسپاری به زادگاهش منتقل شود.‎

در این آیین، هادی حق‌شناس، استاندار گیلان، با حضور در مراسم استقبال، ضمن ادای احترام به مقام شامخ این شهید، با خانواده شهید مرادی دیدار و گفت‌وگو کرد و با ابراز همدردی، بر حمایت و همراهی مجموعه مدیریت استان با خانواده‌های معظم شهدا تأکید کرد.‎

استاندار گیلان در این مراسم اظهار کرد:‎ پاسداشت یاد و نام شهدا، در حقیقت تکریم انسان‌های بزرگی است که در مسیر انجام وظیفه، مسئولیت‌پذیری و خدمت به کشور، جان خود را فدای عزت و سربلندی ایران اسلامی کردند.‎

تأکید بر پیگیری حقوقی حادثه کشتی «آنا»

حق‌شناس در حاشیه این مراسم با اشاره به ابعاد حادثه حمله به کشتی تجاری «آنا»، تصریح کرد:‎ این شناور هیچ‌گونه محموله نظامی یا تسلیحاتی حمل نمی‌کرد و در زمان وقوع حادثه نیز در آب‌های سرزمینی روسیه و در محدوده لنگرگاه خارجی قرار داشت.‎

وی افزود:‎ با توجه به شرایط وقوع این حادثه، بررسی ابعاد حقوقی و بین‌المللی آن باید بر اساس قوانین و مقررات بین‌المللی و از سوی مراجع ذی‌صلاح با جدیت دنبال شود.‎

استاندار گیلان همچنین از عملکرد خدمه کشتی «آنا» قدردانی کرد و گفت:‎ دریانوردان حاضر در این شناور، در شرایطی بسیار دشوار، با حفظ آرامش، انسجام و احساس مسئولیت، وظایف حرفه‌ای خود را انجام دادند و بار دیگر تعهد و توانمندی دریانوردان ایرانی را به نمایش گذاشتند.‎

حق‌شناس با قدردانی از خدمات جامعه دریانوردی کشور اظهار کرد:‎ دریانوردان ایران از دوران دفاع مقدس تاکنون همواره در سخت‌ترین شرایط در کنار کشور ایستاده‌اند و با روحیه‌ای ایثارگرانه، نقش مهمی در حفظ منافع ملی و استمرار فعالیت‌های دریایی ایفا کرده‌اند.‎

وی با آرزوی سلامتی برای سایر اعضای کادر کشتی «آنا» ابراز امیدواری کرد که آنان پس از پشت سر گذاشتن این حادثه، با انگیزه و روحیه‌ای مضاعف به فعالیت حرفه‌ای خود بازگردند.‎

گفتنی است، شهید نیما مرادی، از اهالی شهرستان بندرانزلی، در جریان حمله به کشتی تجاری «آنا» در دریای خزر به شهادت رسید.‎ پیکر مطهر این شهید برای برگزاری آیین‌های وداع، تشییع و خاکسپاری به استان گیلان منتقل شده است تا مردم قدرشناس استان، با حضور در این مراسم، بار دیگر با آرمان‌های شهدا تجدید میثاق کنند.‎

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