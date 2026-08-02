به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پیکر مطهر شهید نیما مرادی، از شهدای حمله به کشتی تجاری «آنا» در دریای خزر، عصر امروز یکشنبه، 11 مرداد 1405 در میان استقبال مسئولان، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و جمعی از اقشار مختلف مردم، از طریق فرودگاه بین‌المللی سردار جنگل رشت وارد استان گیلان شد تا برای برگزاری آیین‌های تشییع و خاکسپاری به زادگاهش منتقل شود.‎

در این آیین، هادی حق‌شناس، استاندار گیلان، با حضور در مراسم استقبال، ضمن ادای احترام به مقام شامخ این شهید، با خانواده شهید مرادی دیدار و گفت‌وگو کرد و با ابراز همدردی، بر حمایت و همراهی مجموعه مدیریت استان با خانواده‌های معظم شهدا تأکید کرد.‎

استاندار گیلان در این مراسم اظهار کرد:‎ پاسداشت یاد و نام شهدا، در حقیقت تکریم انسان‌های بزرگی است که در مسیر انجام وظیفه، مسئولیت‌پذیری و خدمت به کشور، جان خود را فدای عزت و سربلندی ایران اسلامی کردند.‎

تأکید بر پیگیری حقوقی حادثه کشتی «آنا»

حق‌شناس در حاشیه این مراسم با اشاره به ابعاد حادثه حمله به کشتی تجاری «آنا»، تصریح کرد:‎ این شناور هیچ‌گونه محموله نظامی یا تسلیحاتی حمل نمی‌کرد و در زمان وقوع حادثه نیز در آب‌های سرزمینی روسیه و در محدوده لنگرگاه خارجی قرار داشت.‎

وی افزود:‎ با توجه به شرایط وقوع این حادثه، بررسی ابعاد حقوقی و بین‌المللی آن باید بر اساس قوانین و مقررات بین‌المللی و از سوی مراجع ذی‌صلاح با جدیت دنبال شود.‎

استاندار گیلان همچنین از عملکرد خدمه کشتی «آنا» قدردانی کرد و گفت:‎ دریانوردان حاضر در این شناور، در شرایطی بسیار دشوار، با حفظ آرامش، انسجام و احساس مسئولیت، وظایف حرفه‌ای خود را انجام دادند و بار دیگر تعهد و توانمندی دریانوردان ایرانی را به نمایش گذاشتند.‎

حق‌شناس با قدردانی از خدمات جامعه دریانوردی کشور اظهار کرد:‎ دریانوردان ایران از دوران دفاع مقدس تاکنون همواره در سخت‌ترین شرایط در کنار کشور ایستاده‌اند و با روحیه‌ای ایثارگرانه، نقش مهمی در حفظ منافع ملی و استمرار فعالیت‌های دریایی ایفا کرده‌اند.‎

وی با آرزوی سلامتی برای سایر اعضای کادر کشتی «آنا» ابراز امیدواری کرد که آنان پس از پشت سر گذاشتن این حادثه، با انگیزه و روحیه‌ای مضاعف به فعالیت حرفه‌ای خود بازگردند.‎

گفتنی است، شهید نیما مرادی، از اهالی شهرستان بندرانزلی، در جریان حمله به کشتی تجاری «آنا» در دریای خزر به شهادت رسید.‎ پیکر مطهر این شهید برای برگزاری آیین‌های وداع، تشییع و خاکسپاری به استان گیلان منتقل شده است تا مردم قدرشناس استان، با حضور در این مراسم، بار دیگر با آرمان‌های شهدا تجدید میثاق کنند.‎

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