تشدید تنش میان ایران و آمریکا؛ سپاه از بستن تنگه هرمز خبر داد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی حملات اخیر آمریکا به مواضعی در ایران، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بامداد یکشنبه موج تازه‌ای از عملیات موشکی و پهپادی را علیه اهداف و پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه آغاز کردند. بر اساس بیانیه‌های رسمی، این حملات مراکزی در بحرین، کویت، اردن و عمان را هدف قرار داده و در جریان آن، تأسیسات پشتیبانی، سامانه‌های راداری، انبارهای مهمات و برخی زیرساخت‌های نظامی آمریکا مورد اصابت قرار گرفته است.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز اعلام کرد با استفاده از موشک‌های بالستیک، مرکز فرماندهی و آشیانه پهپادهای «MQ-9» در پایگاه هوایی «الامیر حسن» اردن را منهدم کرده است. همچنین نیروی هوافضای سپاه از هدف قرار دادن مراکز پشتیبانی لجستیکی ناوهای جنگی و تأسیسات سوخت‌رسانی ناوهای هواپیمابر آمریکا در بندر دُقم عمان خبر داد.

در حوزه دریایی، سپاه پاسداران با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد تنگه هرمز تا اطلاع ثانوی و تا پایان آنچه «مداخلات آمریکا در منطقه» خوانده شده، به روی عبور کشتی‌ها بسته خواهد بود. در این بیانیه آمده است که پس از متوقف کردن یک فروند شناور که به ادعای سپاه از مسیر تعیین‌شده خارج شده و سامانه‌های شناسایی خود را خاموش کرده بود، تصمیم به انسداد این آبراه راهبردی اتخاذ شده است.

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