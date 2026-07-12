سرپرست وزارت دفاع ایران: تولید پهپادها در دوران جنگ سه برابر شد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سرتیپ مجید ابنالرضا، سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران، در نشست مشترک با اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت که تولید موشکها و پهپادهای ایرانی در طول جنگ بدون هیچگونه وقفه ادامه داشته و ظرفیت تولید پهپادها در این مدت سه برابر شده است. وی این دستاورد را نتیجه برنامهریزی پیشین، تدابیر اتخاذشده در صنایع دفاعی و تداوم توسعه توانمندیهای دفاعی کشور عنوان کرد.
وی با اشاره به بهروزرسانی بانک اطلاعات دفاعی کشور پس از جنگ دوازدهروزه، گفت نیروهای مسلح ایران اکنون شناخت دقیقتری از توانمندیها و نقاط ضعف دشمن دارند و میدانند در چه زمان، با چه شیوهای و تا چه سطحی باید بر دشمن فشار وارد کنند. به گفته او، جمهوری اسلامی در این جنگ با پیشرفتهترین فناوریهای نظامی، اطلاعاتی و جنگ روانی روبهرو بوده است.
سرپرست وزارت دفاع همچنین مدعی شد بررسیهای این وزارتخانه نشان میدهد بیش از ۱۵۰ شرکت بزرگ فناوری جهان در حمایت از آمریکا و رژیم صهیونیستی، توانمندیهای خود را در اختیار طرف مقابل قرار دادهاند. وی افزود با وجود این شرایط، نیروهای مسلح ایران با اتکا به توان داخلی، هدایت فرماندهی کل قوا و حمایت مردمی، اهداف طرف مقابل را ناکام گذاشتند.
ابنالرضا در پایان با ارزیابی عملکرد نیروهای مسلح، تأکید کرد عملیاتهای اخیر از نظر تاکتیکی و فنی نسبت به جنگ دوازدهروزه پیشرفتهتر بوده و نیروهای ایرانی با وجود پیچیدگی میدان نبرد و شهادت شماری از فرماندهان، توانستند با حفظ انسجام، سرعت عمل و انعطافپذیری، پاسخ مؤثر و غافلگیرکنندهای به دشمن ارائه کنند.
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