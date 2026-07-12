به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ رسانههای جمهوری آذربایجان در گزارشهای خود، ابعاد مختلف مراسم تشییع و تدفین آیتالله العظمی امام شهید سید علی خامنهای را پوشش دادند. برخی از این رسانهها بر جزئیات آیین تدفین و تغییر مسیر مراسم به دلیل حضور گسترده مردم تمرکز کردند و برخی دیگر، حضور پرشمار زائران و مهمانان خارجی و نیز ابعاد بینالمللی این مراسم را مورد توجه قرار دادند.
«اوخو آز» (Oxu.az): تغییر مسیر مراسم و انتقال پیکر با بالگرد
پایگاه خبری اوخو آز (Oxu.az) در گزارشی اعلام کرد آیتالله العظمی شهید سید علی خامنهای در حرم مطهر امام رضا علیه السلام در محل دفن رئیسجمهور شهید ایران، سید ابراهیم رئیسی، که دو سال پیش در سانحه سقوط بالگرد به شهادت رسیده بود، به خاک سپرده شد.
در این گزارش آمده است به دلیل حضور گسترده مردم برای وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی، برگزارکنندگان ناچار شدند مسیر حرکت کاروان تشییع به سمت حرم مطهر را تغییر دهند و از آنجا که امکان انتقال پیکر از مسیر تعیینشده وجود نداشت، پیکر مطهر با بالگرد به محل خاکسپاری منتقل شد.
به نوشته این رسانه، در صحنهای حرم مطهر و با حضور صدها هزار زائر، نماز بر پیکر آیتالله العظمی شهید سید علی خامنهای و اعضای خانواده ایشان که همراه وی به شهادت رسیده بودند، اقامه شد و سپس مراسم رسمی تدفین بدون حضور خبرنگاران برگزار شد.
اوخو آز همچنین یادآور شد آیینهای وداع با آیتالله شهید سید علی خامنهای از ۱۳ تیرماه در تهران آغاز شده بود.
«تلگراف» (Teleqraf.az): حضور بیش از یک میلیون نفر در مراسم وداع
پایگاه خبری تلگراف (Teleqraf.az) نیز در گزارشی با اشاره به برگزاری مراسم خاکسپاری امام شهید انقلاب اسلامی در حرم مطهر امام رضا علیه السلام، از حضور گسترده مردم و مهمانان خارجی در این آیین خبر داد.
این رسانه نوشت بیش از یک میلیون نفر، از جمله زائرانی از پاکستان و لبنان، برای وداع با آیتالله العظمی شهید سید علی خامنهای به مشهد سفر کردند.
بر اساس این گزارش، خیابان سه کیلومتری منتهی به حرم مطهر امام رضا علیه السلام، که مقصد نهایی مراسم تشییع بود، از نخستین ساعات صبح مملو از جمعیت شد و شماری از شرکتکنندگان نیز پرچمهای پاکستان، لبنان و فلسطین را در دست داشتند.
«مرکز اطلاعات عملیاتی» (Operativ Məlumat Mərkəzi – OperativMM.az): حضور شخصیتهای سیاسی و دینی از دهها کشور
پایگاه خبری مرکز اطلاعات عملیاتی (Operativ Məlumat Mərkəzi – OperativMM.az) نیز گزارش داد مراسم خاکسپاری امام شهید انقلاب اسلامی ایران، مرحله پایانی آیینهای سوگواری بود که از ۱۳ تیرماه در شهرهای تهران، قم، نجف و کربلا برگزار شده بود.
این رسانه افزود شخصیتهای سیاسی از بیش از ۴۵ کشور جهان و همچنین علما، رهبران دینی و پژوهشگرانی از بیش از ۹۰ کشور در این مراسمهای سوگواری حضور یافتند.
این گزارش همچنین یادآور شد آیتالله العظمی شهید سید علی خامنهای در پی حملات هوایی آمریکا و رژیم صهیونیستی در ۹ اسفند به شهادت رسید.
در مجموع، رسانههای جمهوری آذربایجان با تمرکز بر ابعاد مختلف این مراسم، از حضور گسترده مردم، جزئیات آیین تشییع و خاکسپاری، مشارکت شخصیتهای بینالمللی و گستردگی مراسمهای سوگواری در ایران و عراق گزارش دادند و تصویری جامع از این رویداد در اختیار مخاطبان خود قرار دادند.
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