به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رسانه‌های فرانسوی در گزارش‌های خود از مراسم تشییع رهبر انقلاب اسلامی، ضمن برجسته کردن حضور گسترده مردم در شهرهای مختلف ایران و عراق، این مراسم را یکی از مهم‌ترین رویدادهای سیاسی و اجتماعی سال‌های اخیر توصیف کردند. گزارش‌ها عمدتاً بر ابعاد میدانی مراسم، حضور هیئت‌های خارجی، تدابیر امنیتی و نظم برگزاری آن متمرکز بود و در کنار آن، تلاش داشت پیامدهای سیاسی این رویداد را نیز بررسی کند.

شبکه TF1 Info، رادیو France Inter، شبکه France 24، رادیو RFI، پایگاه Franceinfo و روزنامه‌های لوموند و لو فیگارو از جمله رسانه‌هایی بودند که به‌صورت گسترده این مراسم را پوشش دادند. این رسانه‌ها ضمن اشاره به حضور پرشمار مردم در تهران، قم، مشهد، نجف و کربلا، مراسم را حامل پیام‌هایی درباره انسجام داخلی ایران، جایگاه منطقه‌ای جمهوری اسلامی و آینده تحولات سیاسی این کشور دانستند.

در بخش قابل توجهی از این گزارش‌ها، به سابقه سیاسی رهبر انقلاب اسلامی، نقش وی در سیاست‌های جمهوری اسلامی و همچنین تأثیر این رویداد بر معادلات منطقه‌ای پرداخته شد. برخی رسانه‌ها مراسم تشییع را نمایشی از انسجام ساختار سیاسی ایران و ارسال پیام به بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی ارزیابی کردند و آن را در چارچوب تنش‌های جاری میان ایران، آمریکا و رژیم صهیونیستی مورد تحلیل قرار دادند.

در همین راستا، برخی تحلیلگران فرانسوی با اشاره به حضور هیئت‌هایی از کشورهای مختلف، این مراسم را نشانه‌ای از جهت‌گیری راهبردی جمهوری اسلامی در تعامل با کشورهای منطقه و شرق ارزیابی کردند. همچنین گزارش‌هایی از فضای عمومی تهران، وضعیت زندگی روزمره مردم و بازتاب جنگ اخیر در افکار عمومی ایران منتشر شد که در آن، از تقویت همبستگی ملی در برابر تهدیدهای خارجی سخن به میان آمده است.

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