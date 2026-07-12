بیانیه امام جمعه شرق کابل در پی تعطیلی مراکز شیعه از سوی طالبان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام و المسلمین افشار، امام جمعه شیعیان در شرق کابل در پی بسته شدن حوزه علمیه خاتم النبیین(ص) و شبکه تلویزیونی تمدن از سوی حاکمیت فعلی افغانستان، بیانیه‌ای صادر کرد و این اقدامات حکومت طالبان را باعث جدایی جامعه تشیع از حاکمیت دانست. متن بیانیه به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

در پی حوادث اخیر اتفاق افتاده در کشور و بسته شدن حوزه علمیه خاتم النبیین(ص) و تلویزیون ارزشی و معیاری تمدن، نگرانی‌هایی به وجود آمده و باعث تشویش اذهان عامه، خصوص جامعه تشیع اعم از اساتید حوزه‌های علمیه، مدرسین و طلاب و محصلین سراسر کشور و مخصوصاً اساتید مدرسه خاتم النبیین و عامه مردم گردیده است.

از آنجایی‌که جامعه روحانیت و تشیع افغانستان شدیداً متمایل به حفظ وحدت جامعه اسلامی تحت حاکمیت امارت اسلامی بوده و تفرق امت واحده اسلامی را تحت هر عنوانی مخل به قواعد فراگیر حاکمیت می‌داند و دلسوزانه نگران متهم شدن نظام حاکم به دامن زدن به اختلافات مذهبی و عقیدتی می‌باشد، چیزی که جامعه شیعی افغانستان دلواپس آن است؛ لذا مجدانه خواستار بازگشایی مدرسه مبارکه مذکور و آزادی نشرات تلویزیون معیاری و ارزشی تمدن می‌باشد.

ترس از آن است که این‌گونه برخوردهای نامتعارف، فراگیری پایه‌های حکومت را خدای ناخواسته متزلزل ساخته و به جامعه تشیع این احساس را تلقین کند که در حاشیه قرار گرفته و رفته‌رفته در درازمدت خود را از حکومت جدا احساس نمایند و این خطری است که پیامد آن نامطلوب می‌نماید؛ که نه جامعه و نه حاکمیت خواستار چنین اتفاق ناخوشایندی نمی‌باشند.

بدین لحاظ جامعه علمی حوزوی، دانشگاهی و مردم متدین و مراکز و هیئت‌های مذهبی و فرهنگی کشور عزیزمان وضعیت پیش آمده را ناخوشایند دیده و مصرانه از مسئولین امر و متولیان امور مربوطه امید دارند با بازگشایی مدرسه خاتم النبیین و تلویزیون تمدن، دل‌نگرانی‌های پیش گفته را دفع و طریق ورود احتمالات مذکور را سد نمایند.

والسلام

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