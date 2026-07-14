درخواست »دارالعلوم حسنیه« مزارشریف برای رفع مسدودیت مراکز شیعه افغانستان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ خانم دکتر زهرا امیری، مؤسس و مدیر دارالعلوم خواهران حسنیه شهر مزارشریف افغانستان، با انتشار بیانیه‌ای خواستار تجدید نظر مسئولان طالبان و رفع مسدودیت حوزه علمیه خاتم النبیین(ص) و شبکه تلویزیونی تمدن شد.

متن بیانیه خانم امیری به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾

«و همگی به ریسمان خدا چنگ زنید و پراکنده نشوید.» (سوره آل‌عمران، آیه ۱۰۳)

درخواست خیرخواهانه برای پاسداری از سرمایه‌های علمی و دینی افغانستان و تحکیم همبستگی ملی به محضر مسئولان عالی‌رتبه امارت اسلامی افغانستان

السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته

با تقدیم احترام و آرزوی توفیق الهی.

افغانستان، سرزمین ایمان، علم و فرهنگ اسلامی است؛ سرزمینی که در پرتو مجاهدت عالمان، اندیشمندان و مراکز علمی و دینی، هویت اسلامی و فرهنگی خود را در فراز و نشیب تاریخ حفظ کرده است. حوزه‌های علمیه، مدارس دینی، مساجد و مراکز فرهنگی، تنها محل آموزش نیستند؛ بلکه سرمایه‌های ماندگار این ملت، خاستگاه تربیت نسل‌های متعهد و حلقه پیوند میان دین، فرهنگ و مردم به شمار می‌روند. پاسداری از این سرمایه‌های ارزشمند، پاسداری از آینده افغانستان است.

رخدادهای اخیر پیرامون توقف فعالیت حوزه علمیه خاتم‌النبیین(ص) و تلویزیون تمدن، موجب نگرانی و اندوه بسیاری از علما، استادان، طلاب، دانشگاهیان، فرهیختگان و اقشار مختلف مردم گردیده است. این دغدغه، نه از سر تقابل، بلکه از احساس مسئولیت نسبت به حفظ نهادهایی برخاسته است که سالیان متمادی در عرصه آموزش، پژوهش، تبلیغ معارف اسلامی، گسترش فرهنگ گفت‌وگو، اعتدال و خدمت به جامعه نقش‌آفرین بوده‌اند.

امروز، افغانستان بیش از هر زمان دیگر به همدلی، همگرایی و بهره‌گیری از ظرفیت همه فرزندان این سرزمین نیازمند است. حفظ و تقویت مراکز علمی، دینی و فرهنگی، زمینه‌ساز رشد فکری جامعه، تقویت وحدت ملی و افزایش اعتماد و امید در میان مردم خواهد بود. بی‌تردید، هر تصمیمی که با دوراندیشی و توجه به مصالح بلندمدت کشور اتخاذ گردد، آثار ماندگاری در انسجام اجتماعی و پیشرفت افغانستان بر جای خواهد گذاشت.

اینجانب، به عنوان مؤسس دارالعلوم حسنیه، با نهایت احترام، از محضر مسئولان محترم امارت اسلامی افغانستان تقاضا دارم با نگاه پدرانه، حکیمانه و آینده‌نگر، موضوع حوزه علمیه خاتم‌النبیین(ص) و تلویزیون تمدن را مورد بازنگری قرار داده و زمینه بازگشایی و ادامه فعالیت این دو نهاد علمی، دینی و فرهنگی را فراهم سازند؛ تا این مراکز همچنان بتوانند در مسیر تربیت نسل جوان، ترویج معارف اسلامی، تقویت وحدت، همدلی و خدمت به مردم افغانستان، رسالت خویش را ادامه دهند.

اطمینان دارم که توجه به جایگاه مراکز علمی و دینی و بهره‌گیری از ظرفیت عالمان و فرهیختگان، زمینه‌ساز تقویت همبستگی ملی، آرامش اجتماعی و عزت روزافزون افغانستان خواهد بود. امید است با تدبیر و سعه‌صدر، تصمیمی اتخاذ گردد که مایه دلگرمی جامعه علمی و دینی و موجب حفظ سرمایه‌های ارزشمند این سرزمین باشد.

از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم که افغانستان عزیز را در سایه وحدت، امنیت، عزت و پیشرفت روزافزون قرار دهد و همه مسئولان و خدمتگزاران این سرزمین را در انجام مسئولیت‌های خطیرشان موفق و مؤید بدارد.

با احترام

امیری

مؤسس و مدیریت دارالعلوم حسنیه (ویژه خواهران)

تابستان ۱۴۰۵_ افغانستان _ مزارشریف

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