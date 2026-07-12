مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران در سائوپائولو برگزار شد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در این مراسم، شخصیتهایی از ایران، عراق، لبنان، افغانستان، کشمیر و برزیل، از جمله مسیحیان، یهودیان و پیروان دیگر ادیان و قومیتها حضور داشتند. «تیاگو آویلا» از فعالان رسانهای برزیل و عضو کاروان «صمود»، با اشاره به نقش رهبر شهید انقلاب اسلامی در بیداری افکار عمومی، از تأثیر پیامها و نامههای ایشان به جوانان غربی سخن گفت. «برنو آلتمن» نویسنده و روزنامهنگار سرشناس برزیلی نیز جایگاه رهبر شهید را در مبارزه با نظام سلطه و امپریالیسم جهانی برجسته دانست و تأکید کرد که شهادت ایشان تنها ضایعهای برای ایران نیست، بلکه اندوهی مشترک برای همه آزادیخواهان جهان به شمار میرود.
حجتالاسلام والمسلمین شیخ حسین خلیلو، دیگر سخنران این مراسم، با اشاره به حضور میلیونی مردم در آیین تشییع پیکر رهبر شهید، این حضور را نشانه محبوبیت کمنظیر ایشان دانست و اظهار کرد که اگر امکان برگزاری مراسم تشییع در دیگر کشورهای جهان نیز فراهم میشد، میلیونها نفر در آن حضور مییافتند. همچنین خانم فاطمه شعیتو با تبیین جایگاه والای شهید در آموزههای اسلامی، بر ماندگاری و اثرگذاری بیشتر پیام شهید پس از شهادت تأکید کرد.
پخش مستندی کوتاه درباره زندگی رهبر شهید انقلاب اسلامی، رونمایی از دو کتاب با عناوین «انقلاب اسلامی ایران؛ ۴۰ سال بعد» و «بیانات رهبر شهید درباره حضرت مریم(س) و حضرت عیسی(ع)» به زبان پرتغالی، برپایی نمایشگاهی از تصاویر مراسم تشییع رهبر شهید در تهران و برگزاری مراسم تشییع نمادین پیکر مطهر ایشان از دیگر بخشهای این آیین بود. این مراسم با مرثیهسرایی و عزاداری به مناسبت شهادت امام سجاد(ع) به پایان رسید.
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