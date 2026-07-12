به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر آیت الله سیدمحسن حجت، از علمای مطرح شیعه در افغانستان، با صدور بیانیه‌ای خواهان رفع سریع‌ مسدودیت حوزه علمیه خاتم النبیین(ص) و تلویزیون تمدن شد و ادامه این روند را زمینه طرح اتهام ایجاد محدودیت علیه جامعه شیعه افغانستان از سوی حکومت طالبان در اذهان عمومی مردم و جهان دانست.

متن بیانیه به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآله الطاهرین.

دفتر حضرت آیت‌الله العظمی سید محسن حجت (دام ظلّه) با ابراز نگرانی نسبت به ادامه تعطیلی و توقف فعالیت برخی مراکز علمی و رسانه‌ای وابسته به جامعه شیعه افغانستان، از جمله شبکه تلویزیونی تمدن و حوزه علمیه خاتم النبیین (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، از مسئولان امارت اسلامی افغانستان درخواست می‌نماید که هرچه سریع‌تر زمینه بازگشایی و ازسرگیری فعالیت این مراکز را فراهم سازند.

این مراکز طی سالیان متمادی در عرصه ترویج معارف اسلامی، تعلیم و تربیت، گسترش اخلاق، وحدت، همزیستی مسالمت‌آمیز و خدمت به جامعه اسلامی نقش مؤثر و سازنده‌ای ایفا کرده‌اند و تعطیلی آن‌ها، موجب نگرانی گسترده علما، طلاب و اقشار مختلف مردم گردیده است.

بدون تردید، حفظ وحدت، همدلی و احترام متقابل میان همه مذاهب اسلامی، از مهم‌ترین عوامل ثبات، امنیت و اقتدار افغانستان است. هر اقدامی که موجب ایجاد احساس تبعیض یا محدودیت نسبت به بخشی از امت اسلامی گردد، می‌تواند زمینه سوءبرداشت، تفرقه و آسیب به وحدت ملی و اسلامی را فراهم سازد.

از این‌رو، از مسئولان محترم امارت اسلامی افغانستان انتظار می‌رود با درایت، عدالت و سعه‌صدر، زمینه فعالیت قانونی و عادلانه تمامی مراکز علمی، فرهنگی و رسانه‌ای را فراهم آورند تا بیش از این، زمینه طرح اتهام ایجاد محدودیت علیه جامعه شیعه افغانستان در افکار عمومی داخلی و جهان اسلام فراهم نگردد.

دفتر حضرت آیت‌الله العظمی سید محسن حجت (دام ظلّه) ضمن تأکید بر ضرورت حفظ وحدت امت اسلامی، بر رعایت عدالت، حقوق مشروع همه شهروندان و تقویت فضای همزیستی برادرانه میان پیروان مذاهب اسلامی تأکید نموده و امیدوار است این موضوع در اسرع وقت با تدبیر و حسن نظر مسئولان محترم حل‌وفصل گردد.

والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته

کابل - ۱۴۰۵/۴/۲۱

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