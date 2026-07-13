وزیر امور خارجه مصر: ایده «اسرائیل بزرگ» محقق نخواهد شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «بدر عبدالعاطی» وزیر امور خارجه مصر تأکید کرد که تحولات منطقه از 7 اکتبر 2023 ثابت کرد که هرگونه تلاش برای اعمال سلطه یا ترسیم مجدد نقشه خاورمیانه با اراده یکجانبه، هرگز به سرانجام نخواهد رسید.
وزیر خارجه مصر تصریح کرد که هرگونه ترتیبات منطقهای در آینده باید بر پایه توافق میان کشورهای منطقه باشد؛ منطقهای که شامل قدرتهای تأثیرگذار است و هیچ کشوری، هرچقدر هم بزرگ باشد، نمیتواند اراده یا سلطه خود را با منطق تحمیل اراده یا قدرت نظامی بر دیگران دیکته کند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا ایده «اسرائیل بزرگ» یا «ترسیم مجدد نقشه منطقه» غیرقابلتحقق شده است، تأکید کرد که هر پروژهای که بر پایه تحمیل یکجانبه اراده باشد، موفق نخواهد شد و اراده جمعی کشورهای منطقه، اساس هرگونه ترتیبات آتی است.
عبدالعاطی در مورد آنچه که به عنوان چهارگانه منطقهای متشکل از کشورهای مصر، عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان شناخته میشود، توضیح داد که توصیف دقیقتر، بستری برای مشورت و هماهنگی بین چهار کشور تأثیرگذار منطقهای است و نه یک ائتلاف نظامی یا سیاسی.
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