به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس این نظرسنجی، حزب «یشر» با کسب ۲۴ کرسی از حزب لیکود با ۲۳ کرسی پیش افتاده و به بزرگ‌ترین حزب در صورت برگزاری انتخابات تبدیل شده است. در همین حال، حزب «بیحد» به رهبری نفتالی بنت با از دست دادن یک کرسی به ۱۵ کرسی کاهش یافته است. همچنین حزب «عوتسما یهودیت» به رهبری ایتمار بن‌گویر با ۸ کرسی و ائتلاف «الجبهه–العربیه» با ۵ کرسی نسبت به نظرسنجی قبلی یک کرسی از دست داده‌اند، در حالی که فهرست عربی متحده و حزب «اسرائیل بیتنا» هر کدام یک کرسی به دست آورده‌اند.

این نظرسنجی همچنین نشان می‌دهد ائتلاف حامی نتانیاهو به ۵۲ کرسی کاهش یافته و در مقابل، احزاب مخالف وی مجموعاً ۶۸ کرسی در اختیار دارند، هرچند مخالفت برخی احزاب با همکاری با احزاب عربی، توان عملی این اردوگاه را به ۵۸ کرسی کاهش می‌دهد. در سناریوی تشکیل یک حزب جدید به رهبری گلعاد اردان، آیلت شاکد و یولی ادلشتاین، ائتلاف مخالفان نتانیاهو بدون نیاز به احزاب عربی می‌تواند به ۶۱ کرسی دست یابد.

در بخش ارزیابی شخصیت‌ها نیز گادی آیزنکوت برای نخستین‌بار با ۴۱ درصد، از بنیامین نتانیاهو با ۳۷ درصد در شاخص شایستگی برای تصدی نخست‌وزیری پیش افتاده است. همچنین امنیت، پیامدهای حوادث هفتم اکتبر، وضعیت اقتصادی و اصلاحات قضایی به‌ترتیب مهم‌ترین موضوعات اثرگذار بر انتخابات آینده از نگاه شرکت‌کنندگان عنوان شده‌اند. افزون بر این، ۵۹ درصد عملکرد ایتمار بن‌گویر را منفی ارزیابی کرده و ۵۶ درصد نیز از باز بودن مراکز تجاری در روز شنبه حمایت کرده‌اند.

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