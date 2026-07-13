نامه گلایه آمیز نماینده فارس در مجلس خبرگان رهبری به وزیر امور خارجه

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا از فارس، آیت الله کلانتری نماینده مردم فارس در مجلس خبرگان رهبری ، نامه ای گلایه آمیز خطاب به وزیر امور خارجه ارسال کرد.

باسمه تعالی

برادر گرامی آقای دکتر عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم

ضمن سپاس بابت زحمات جنابعالی و همکارانتان در عرصه دیپلماسی

از خواسته های به حقی که تک تک مردم مبعوث شده ایران اسلامی (بلکه همه آزادگان جهان) بر آن تاکید دارند، خونخواهی رهبر شهیدمان است، رهبری بی نظیر، مرجعی بی بدیل، دانشمندی بی مثیل و از همه مهمتر نائب الامام (عج) و سلاله پاک رسول خدا (ص).

در تشییع چهل میلیونی پیکر آن امام شهید که بی تردید باید آن را بزرگترین تشییع در تاریخ بشریت و رفراندمی مجدد به نظام مقدس جمهوری اسلامی دانست ، خواسته همه مردم انتقام از قاتلان آن شهید بود .

پرسش و دغدغه جدی مردم داغدیده آن است که چرا علیرغم این جنایت بی سابقه و به رغم این همه پشتوانه مردمی ، معنوی ، حقوقی و نظامی که شما دارید ، شاهد موضع گیری صریح ، قاطع و شفاف وزارت امور خارجه در این خصوص نیستیم؟! چرا وقتی ترامپ جانی و نتانیاهوی پلید علنا و رسما و با کمال وقاحت اعلام می دارند ما رهبر ایران را کشتیم رهبر بعدی را هم می کشیم ، شما و دیگر مسئولان دولتی واکنشی درخور نشان نمی دهید و رسما وعلنا اعلام نمی دارید ما هم شما را می کشیم؟!

حتم بدانید که در این مسئله مهم ، نه تنها انفعال و سکوت و مواضع خنثی ، مفید نیست ، دشمن را در ارتکاب جنایات بعدی جسورتر هم می کند . و یقین بدانید انتقام از این جرثومه های فساد و جنایت، نه تنها مطالبه مردم، مطالبه خداوندی است که به صراحت فرمود : " من اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم"و با تاکید اعلام داشت:" انا من المجرمین منتقمون"

این جانیان و قاتلان ، هم کافر حربی اند هم محارب اند، هم قطاع طریق اند و هم مفسد فی الارض ، و بی تردید قصاص آنها ، امنیت بخش و موجب حیات جامعه بشری است " و ان لکم فی القصاص حیاة یا اولی الالباب "

امید آنکه به زودی شاهد تطهیر صفحه زمین از این لکه های نجاست و نکبت باشیم.

با احترام، علی اکبر کلانتری، نماینده مردم فارس در مجلس خبرگان رهبری