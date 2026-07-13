به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا از فارس، امین‌الله قربانی کشکولی امروز در جمع خبرنگاران از برگزاری شانزدهمین دوره این رویداد فرهنگی-حماسی با شعار «باید برخاست» خبر داد و افزود: این مراسم روز سه‌شنبه ۲۳ تیرماه ۱۴۰۵ از ساعت ۲۱ در میدان معلم شیراز با حضور شاعران منتخب از سراسر کشور برگزار خواهد شد.

تلفیق دین، هنر و حماسه در کانون توجه

کشکولی با اشاره به سابقه ۱۶ ساله این رویداد در شناسایی و جذب شاعران ارزشی، این برنامه را تلاشی برای تلفیق سه محور «دین، هنر و حماسه» دانست و تاکید کرد: در این مراسم، شاعران منتخب با زبان‌ها، گویش‌ها و پوشش‌های متنوع اقوام ایرانی حضور می‌یابند تا چهره واقعی دین و ملیت این جامعه بزرگ و وفادار به انقلاب در معرض دید مردم قرار گیرد.

دبیر سوگواره شعر عاشورایی اقوام، مذاهب و عشایر کشور از شجاعت و اتحاد ملی اقوام، مذاهب و عشایر غیور کشور، به‌ویژه در مقابله با تجاوزات اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا، قدردانی و به نقش بی‌بدیل عشایر در دفاع از مرزهای ایران و حتی ساقط کردن پهپادها و بالگردهای دشمن با تجهیزات شخصی اشاره کرد.

وی اقدامات غیور مردان عشایر را «برگی زرین در افتخارات تاریخی اقوام» دانست و از حضور گسترده عشایر ایران و عراق در تشییع پیکر مطهر رهبر شهید تجلیل کرد.