ترکیه یکی از سرکردگان داعش را بازداشت کرد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان اطلاعات ترکیه (میت) اعلام کرد در یک عملیات امنیتی برون مرزی، طالب گولر ملقب به «عبدالسلام ترکی» از فرماندهان گروه داعش، را بازداشت کرده است.

به گزارش روسیا الیوم، منابع امنیتی ترکیه امروز دوشنبه اعلام کردند بررسی‌های اطلاعاتی نشان داده است طالب گولر، برادر قاسم گولر است که تا پیش از سال ۲۰۲۱ به عنوان مسئول «ولایت ترکیه» در داعش فعالیت می‌کرد و همچنین مسئولیت امور مالی تشکیلاتی موسوم به «دفتر الفاروق» را بر عهده داشت.

سازمان اطلاعات ترکیه پیش‌تر نیز در سال ۲۰۲۱، قاسم گولر را در عملیاتی مشابه بازداشت و به ترکیه منتقل کرده بود.

این منابع افزودند، طالب گولر در ژانویه ۲۰۱۴ به صورت غیرقانونی وارد خاک سوریه شده و از آن زمان فعالیت‌های خود را در درون داعش، با هماهنگی شماری از فرماندهان این گروه، به ویژه برادرش قاسم گولر، ادامه داده است.

نیروهای امنیتی ترکیه اوایل ماه جاری ۳۹ نفر را که مظنون به عضویت در گروه تروریستی داعش بودند، در شهر استانبول بازداشت کردند. این افراد به جمع‌آوری کمک‌های مالی برای داعش متهم شده‌اند.

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