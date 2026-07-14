نخستین نشست مجلس جدید سوریه برگزار شد؛ انتخاب رئیس پارلمان و وعده تدوین قانون اساسی

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مجلس جدید سوریه امروز نخستین نشست خود را پس از ۱۹ ماه از سقوط بشار اسد برگزار کرد و «عبدالحلیم العواک» را با کسب ۹۹ رأی به عنوان رئیس پارلمان انتخاب کرد. العواک از اعضای کمیته تدوین «اعلامیه قانون اساسی» سوریه است.
جولانی، رئیس دولت موقت سوریه، در سخنانی خطاب به نمایندگان، خواستار آن شد که مجلس جدید «الگویی از مسئولیتپذیری و کارآمدی» باشد و آن را «تریبون خرد، پشتوانه دولت و صدای مردم» توصیف کرد.
وی با بیان اینکه «سوریه در حال نگارش فصل جدیدی از تاریخ خود است»، بر ضرورت خدمت به مردم و دولتسازی تأکید کرد و از نمایندگان خواست منافع ملی را محور تصمیمگیریهای خود قرار دهند.
جولانی همچنین اعلام کرد که پس از فراهم شدن زیرساختها و ساماندهی ثبتنام رأیدهندگان، انتخابات سراسری برگزار خواهد شد و مجلس نیز مأمور تشکیل کمیتهای برای تدوین قانون اساسی جدید سوریه خواهد شد.
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