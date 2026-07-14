به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ قوه قضاییه اعلام کرد: «محی‌الدین عبداللهی» و «حسین پالانی» از عناصر گروه تروریستی داعش، به جرم اقدام مسلحانه علیه جمهوری اسلامی ایران، پس از رسیدگی قانونی به پرونده و تایید حکم در دیوان عالی کشور به دار مجازات آویخته شدند.

«محی‌الدین عبداللهی» و «حسین پالانی» از عناصر یکی از هسته‌های وابسته به گروه تروریستی داعش بودند که پس از فروپاشی ساختار گروه در عراق و سوریه، با هدف بازسازی تشکیلات و ایجاد ناامنی در منطقه شکل گرفت.

عناصر این هسته پس از استقرار در ارتفاعات استراتژیک بمو در نوار مرزی عراق و ایران، اقدام به جذب نیرو و تجهیز خود کرده و قصد نفوذ به کشور و انجام عملیات‌های تروریستی در ایران را داشتند که تحت رصد نیروهای امنیتی و اطلاعاتی قرار می‎گیرند.

اشراف اطلاعاتی و کنترل مستمر، موجب شد پیش از آنکه اعضای گروه تروریستی بتوانند برنامه‌های خود را عملی کنند، محل اختفای آنان شناسایی و منطقه توسط نیروهای نظامی و امنیتی ایران محاصره شود.

در این عملیات تعدادی از عناصر تروریستی به هلاکت رسیده و تعدادی دستگیر شدند.

همچنین مقادیر قابل توجهی سلاح، مهمات، تجهیزات و اسناد مرتبط با فعالیت‌های تروریست‌ها کشف و ضبط شد.

براساس این گزارش، در این درگیری‌ها ۳ نفر از نیروهای جان بر کف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شهادت رسیدند.

با دستگیری عناصر باقیمانده این هسته تروریستی، تحقیقات مقدماتی در چارچوب مقررات قانونی انجام و پس از تکمیل تحقیقات، کیفرخواست صادر و پرونده برای رسیدگی به دادگاه ارسال شد.

در نهایت پس از برگزاری جلسات رسیدگی به پرونده و اخذ دفاعیات متهمان و وکلای آن‌‎ها، براساس گزارش‌های ضابطان، مستندات فنی، اظهارات متهمان و سایر قرائن موجود در پرونده دو نفر از اعضای این هسته تروریستی به نام‌های محی‌الدین عبداللهی و حسین پالانی، به اتهام قیام مسلحانه علیه نظام جمهوری اسلامی ایران (بغی) به اعدام محکوم شدند.

حکم صادره در دیوان عالی کشور نیز مورد رسیدگی قرار گرفت و پس از بررسی، ابرام و تایید شد.

با قطعیت حکم در دیوان عالی کشور و طی روال قانونی، محی‌الدین عبداللهی و حسین پالانی دو عنصر گروه تروریستی داعش بامداد امروز سه‌شنبه ۲۳ تیر به دار مجازات آویخته شدند.

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