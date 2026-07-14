به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ اشکنازی در این یادداشت با اشاره به اختلافات پیرامون معافیت طلاب مدارس دینی از خدمت نظامی، تأکید کرد که تصمیمات دولت، یکی از مهمترین پایههای شکلگیری رژیم صهیونیستی یعنی «ارتش مردمی» را با چالش جدی روبهرو کرده است.
وی با مرور روند شکلگیری این رژیم، نوشت که ارتش طی دهههای گذشته نقشی فراتر از یک نیروی نظامی داشته و بهعنوان ابزاری برای ایجاد انسجام اجتماعی و هویت مشترک میان مهاجران یهودی عمل میکرد، اما تحولات سیاسی سالهای اخیر این جایگاه را به شدت تضعیف کرده است.
این تحلیلگر صهیونیست همچنین به نامه هشدارآمیز ایال زمیر، رئیس ستاد ارتش، اشاره کرد و نوشت که ارتش با کمبود شدید نیروی انسانی مواجه است و تصویب قانون جدید نهتنها این بحران را برطرف نمیکند، بلکه با ایجاد معافیتهای گسترده، انگیزه خدمت نظامی را کاهش داده و احساس تبعیض را میان نظامیان تشدید خواهد کرد.
اشکنازی در پایان نتیجه گرفت که ادامه این روند، علاوه بر کاهش توان رزمی ارتش، میتواند پایههای سیاسی و امنیتی رژیم صهیونیستی را بیش از پیش متزلزل ساخته و این رژیم را با بحرانی عمیقتر از گذشته مواجه کند.
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