نویسنده لبنانی: تشییع میلیونی در نجف و کربلا معادلات سیاسی عراق را تحت تأثیر قرار داد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ فقار فاضل در این گزارش، به نقل از برخی منابع سیاسی و تحلیلگران عراقی، مدعی شده است که گستردگی حضور مردمی و حضور علنی گروه‌های مقاومت در این مراسم، از نگاه واشنگتن پیامی درباره تداوم نفوذ جریان مقاومت در عراق تلقی شده است. به نوشته وی، برخی ناظران عراقی معتقدند این نمایش میدانی می‌تواند روند اجرای برنامه دولت عراق برای ساماندهی و انحصار سلاح در اختیار دولت را با چالش‌هایی روبه‌رو کند.

این گزارش همچنین با بازتاب دیدگاه برخی نمایندگان و تحلیلگران عراقی می‌افزاید که مراسم تشییع علاوه بر جنبه‌های مذهبی، حامل پیام‌های سیاسی و منطقه‌ای نیز بوده است. به نوشته فقار فاضل، از نگاه این افراد، حضور گسترده مردم و گروه‌های مختلف در نجف و کربلا نشان‌دهنده تداوم جایگاه جریان مقاومت در معادلات عراق است؛ موضوعی که به باور آنان می‌تواند بر روند تحولات سیاسی و امنیتی این کشور در ماه‌های آینده اثرگذار باشد.

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