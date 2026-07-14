۱۵ ماه صفر؛ آخرین مهلت انتقال تجهیزات مواکب ایرانی به عراق

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مجید نامجو قائم مقام ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات با اعلام اینکه ۱۵ ماه صفر (۸ مرداد) آخرین مهلت انتقال اقلام و تجهیزات مواکب ایرانی به عراق است، گفت: تمامی مواکبی که مجوز استقرار در عراق را دریافت کردهاند باید تا این تاریخ، فرآیند ثبت و انتقال اقلام خود را از مرزهای تعیینشده نهایی کنند تا خدماترسانی به زائران اربعین بدون وقفه انجام شود.
نامجو با اشاره به اینکه مراسم اربعین، بزرگترین اجتماع مردمی و دینی جهان است، اظهار کرد: آنچه این رویداد عظیم را هر سال باشکوهتر میکند، مشارکت داوطلبانه میلیونها انسان نیکاندیشی است که با نذر، کمکهای مردمی و خدمت بیمنت، زمینه میزبانی از زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) را فراهم میکنند.
وی افزود: مردم دوستدار ولایت در میهن عزیزمان با برپایی حدود سه هزار موکب، نزدیک به پنج درصد از خدماترسانی به زائران اربعین را بر عهده دارند و در کنار آن، بیش از ۷۰ هزار موکب عراقی نیز میزبان اصلی این اجتماع عظیم هستند؛ الگویی کمنظیر از همبستگی و مشارکت مردمی که هر سال گستردهتر از گذشته شکل میگیرد.
قائممقام ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات، مواکب اربعین را موفقترین نمونه مشارکت مردمی در خدمترسانی اجتماعی و دینی دانست و گفت: بخش عمده امکانات، تجهیزات و خدمات این مواکب با اتکا به نذورات و کمکهای مردمی تأمین میشود و همین سرمایه اجتماعی، امکان خدمترسانی به میلیونها زائر را فراهم کرده است.
نامجو با اشاره به مسئولیتهای ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات در ساماندهی امور مواکب افزود: صدور شناسه ملی، تسهیل فرآیندهای قانونی، هماهنگی با دستگاههای اجرایی و مدیریت کمیته مشارکتهای مردمی، اسکان و تغذیه ستاد مرکزی اربعین از جمله مأموریتهایی است که برای انسجام هرچه بیشتر خدمترسانی به این ستاد واگذار شده است.
وی گفت: تاکنون بیش از سه هزار و ۲۰۰ موکب از سراسر کشور پس از ثبتنام در سامانه موکبداران به نشانی https://mokeb.atabat.org موفق به دریافت شناسه ملی و پروانه فعالیت شدهاند که بیش از نیمی از آنها در عراق و سایر مواکب در مرزها و داخل کشور به زائران خدمات ارائه خواهند کرد.
دبیر کمیته مشارکتهای مردمی، اسکان و تغذیه ستاد مرکزی اربعین تأکید کرد: مواکب دارای مجوز فعالیت در عراق باید برای ثبت اقلام، انجام هماهنگیهای گمرکی و طی سایر مراحل قانونی، هرچه سریعتر به سامانه موکبداران مراجعه کنند.
وی پیشبینی کرد امسال بیش از هفت هزار کامیون، اقلام مصرفی و تجهیزات مواکب را از مرزهای مهران، خسروی و شلمچه به عراق منتقل کنند و این فرآیند تا پانزدهم ماه صفر ادامه خواهد داشت. پس از این تاریخ نیز تنها در صورت ضرورت، انتقال تجهیزات از مرز سومار انجام خواهد شد.
افزایش زائران، توسعه حرمها را به یک ضرورت تبدیل کرده است
نامجو با اشاره به روند افزایشی حضور زائران اربعین در سالهای اخیر گفت: هر سال میلیونها زائر از ایران و دهها کشور جهان راهی عتبات عالیات میشوند و این استقبال گسترده، توسعه حرمهای مطهر و زیرساختهای زیارتی را به ضرورتی اجتنابناپذیر تبدیل کرده است.
وی افزود: طرحهای توسعه حرمهای مطهر تنها به افزایش فضای زیارتی محدود نیست، بلکه احداث صحنها، شبستانها، مسیرهای دسترسی، فضاهای خدماتی و امکانات رفاهی را نیز شامل میشود تا زائران بتوانند با آرامش، امنیت و سهولت بیشتری از این اماکن مقدس بهرهمند شوند.
قائممقام ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات با بیان اینکه تمامی این پروژهها با اتکا به مشارکتهای مردمی در حال اجراست، اظهار کرد: تجربه سالهای گذشته نشان داده است هر جا مردم احساس کردهاند مشارکت آنان مستقیماً به خدمترسانی بهتر به زائران اهلبیت(ع) منجر میشود، با شور و اعتماد بیشتری در این حرکت معنوی سهیم شدهاند.
وی ادامه داد: توسعه حرمهای اهلبیت(ع) یک باقیات الصالحات ماندگار است که هر میزان مشارکت، سهمی طولانی مدت در فراهم کردن فضای مناسب زیارت برای میلیونها عاشق خاندان عصمت و طهارت خواهد بود.
نامجو با اشاره به روشهای مشارکت مردمی گفت: علاقهمندان میتوانند با شمارهگیری کد دستوری ستاره۷۲مربع یا از طریق بخش «اهدای نذورات» در پایگاه اطلاعرسانی ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات، نذورات خود را برای اجرای طرحهای توسعه حرمهای مطهر اختصاص دهند.
وی همچنین از ادامه اجرای پویش «کاشی حرم» خبر داد و افزود: مردم میتوانند به نیت خود، رهبر شهید، اعضای خانواده، شهدا یا درگذشتگان، با مشارکت در این پویش و اهدای مبلغ ۳۰۰ هزار تومان، در توسعه حرم مطهر حضرت اباعبدالله الحسین(ع) سهیم شوند و یادگاری ماندگار از خود به جا بگذارند.
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