به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ همسر مروان البرغوثی، از رهبران برجسته جنبش فتح که از سال ۲۰۰۲ در اسرائیل زندانی است، اعلام کرد یکی از زندانبانان هفته گذشته به پای او گلوله پلاستیکی شلیک کرده است.
فدوی البرغوثی، وکیل دادگستری، روز دوشنبه در پیامی که در صفحه رسمی خود در فیسبوک منتشر کرد، نوشت: یکی از زندانبانان با شلیک گلوله پلاستیکی به پای مروان، باعث خونریزی و وارد آمدن جراحتی دردناک به او شد، این اقدام بخش تازهای از مجموعه حملات و تعرضهای مستمر علیه او به شمار میرود.
مروان البرغوثی ۶۷ ساله در نظرسنجیهای فلسطینی از محبوبیت گستردهای برخوردار است و بسیاری از فلسطینیان او را نماد مبارزه ملی میدانند. او بیش از دو دهه است که در زندانهای اسرائیل به سر میبرد.
حامیان البرغوثی از او با عنوان «نلسون ماندلای فلسطین» یاد میکنند، اما اسرائیل میگوید وی پس از محکومیت در ارتباط با حملاتی که در جریان انتفاضه دوم فلسطین رخ داد، در حال گذراندن حکم پنج مرتبه حبس ابد است.
عرب البرغوثی، فرزند وی، روز دوشنبه اعلام کرد این حادثه «در هفته گذشته» در زندان «گانوت» واقع در صحرای نقب در جنوب اسرائیل رخ داده است. وی افزود که پدرش پس از این جراحت هیچگونه درمانی دریافت نکرده است.
وی تصریح کرد، خانواده از طریق آویگدور فلدمن، که از وکلای برجسته اسرائیلی در حوزه حقوق مدنی است، از این حادثه مطلع شدهاند.
فلدمن نیز در نامهای که برای سازمان زندانهای اسرائیل ارسال کرده، نوشته است: در دیدار اخیر با موکلم «او از اصابت گلوله به پایش شکایت داشت».
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