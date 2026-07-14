تأکید پژوهشگران در تونس بر پیوند حفاظت از منابع فلسطین با مقابله با اشغالگری

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در این نشست که به ابتکار مرکز مطالعات سرزمین فلسطین برای توسعه و تعلق برگزار شد، سخنرانان با ارائه گزارشها و پژوهشهای تخصصی، آثار جنگ بر معیشت فلسطینیان را بررسی کردند. آنان با اشاره به فشارهای واردشده بر بخش صیادی در غزه و اجتماعات بادیهنشین کرانه باختری، این اقدامات را بخشی از روند تضعیف زیرساختهای اقتصادی و اجتماعی فلسطین دانستند و خواستار توجه بیشتر نهادهای حقوقی و بینالمللی به این موضوع شدند.
عابد الزریعی، مدیر مرکز مطالعات سرزمین فلسطین، در سخنرانی خود، اجتماعات بادیهنشین را از عوامل مهم حفظ سرزمین و مقابله با گسترش شهرکسازی توصیف کرد و بر ضرورت حمایت عملی از این جوامع از طریق برنامههای فرهنگی، حقوقی و میدانی تأکید نمود. در پایان این نشست نیز حاضران تصمیم گرفتند با تدوین یک «سند علمی و راهبردی»، راهکارهای حمایت از صیادان و دامداران فلسطینی را به برنامههای اجرایی تبدیل کرده و همکاریهای علمی و حقوقی برای صیانت از منابع طبیعی فلسطین را گسترش دهند.
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